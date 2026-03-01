Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan disparos contra agentes de la Policía en San Juan

La Uniformada indicó que los oficiales repelieron la agresión y una persona resultó herida

1 de marzo de 2026 - 12:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía destacó que “referente a estos hechos los agentes no resultaron heridos”. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una persona resultó herida en un alegado intercambio de disparos con agentes de la Policía, en la madrugada del domingo, en San Juan.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que los hechos fueron reportados a eso de las 4:43 a.m., en la avenida Eduardo Conde, calle Lippit, en Villa Palmeras.

Según la información preliminar, agentes adscritos a la División de Inteligencia San Juan “se encontraban realizando un plan de trabajo cerca del negocio Golden VIP” cuando, “alguien les realizó varios disparos”, mientras “que los policías repelieron la agresión”.

“Posteriormente, un hombre llegó al Centro de Diagnóstico y Tratamiento Belaval, con heridas de bala”, apuntó el comunicado policíaco.

“La persona fue transportada hacia otra institución hospitalaria para recibir asistencia médica y al momento se desconoce su condición”, agregó.

La Policía destacó que “referente a estos hechos los agentes no resultaron heridos”.

“Cabe señalar que en medio del plan de trabajo fueron ocupados armas de fuego y municiones”, abundó.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, junto con personal de la División de Investigaciones de Uso de Fuerza (FIU) y oficiales del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) se encuentran a cargo del caso.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
