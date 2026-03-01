Reportan disparos contra agentes de la Policía en San Juan
La Uniformada indicó que los oficiales repelieron la agresión y una persona resultó herida
1 de marzo de 2026 - 12:01 PM
1 de marzo de 2026 - 12:01 PM
Una persona resultó herida en un alegado intercambio de disparos con agentes de la Policía, en la madrugada del domingo, en San Juan.
En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que los hechos fueron reportados a eso de las 4:43 a.m., en la avenida Eduardo Conde, calle Lippit, en Villa Palmeras.
Según la información preliminar, agentes adscritos a la División de Inteligencia San Juan “se encontraban realizando un plan de trabajo cerca del negocio Golden VIP” cuando, “alguien les realizó varios disparos”, mientras “que los policías repelieron la agresión”.
“Posteriormente, un hombre llegó al Centro de Diagnóstico y Tratamiento Belaval, con heridas de bala”, apuntó el comunicado policíaco.
“La persona fue transportada hacia otra institución hospitalaria para recibir asistencia médica y al momento se desconoce su condición”, agregó.
La Policía destacó que “referente a estos hechos los agentes no resultaron heridos”.
“Cabe señalar que en medio del plan de trabajo fueron ocupados armas de fuego y municiones”, abundó.
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, junto con personal de la División de Investigaciones de Uso de Fuerza (FIU) y oficiales del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) se encuentran a cargo del caso.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: