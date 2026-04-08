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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan dos heridos tras explosión de tanque de gas en Ponce

Uno de los afectados fue un hombre de 70 años

8 de abril de 2026 - 10:06 AM

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Los hechos fueron reportados a eso de las 9:07 a.m., en la calle Sylvia Rexach, de la urbanización Las Margaritas, en Ponce. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos personas resultaron heridas después de una explosión en una residencia en la mañana de hoy, miércoles, en Ponce informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 9:07 a.m., en la calle Sylvia Rexach, de la urbanización Las Margaritas, en Ponce.

De acuerdo con la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó sobre una explosión en el lugar.

Al llegar los agentes, encontraron que “un cilindro de gas explotó, resultando dos personas heridas”.

“Las mismas fueron transportadas a una institución hospitalaria del área”, agregó el informe policiaco. “Al momento se desconoce su condición de salud”

Según el Departamento de Seguridad Pública, uno de los afectados es un hombre de 70 años que habría sufrido algunas quemaduras por una explosión que surgió al encender una estufa de gas para preparar café.

El incidente fue atendido por personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos en Ponce.

Tags
PonceExplosiónPolicía de Puerto RicoBomberos de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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