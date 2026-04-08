Reportan dos heridos tras explosión de tanque de gas en Ponce

Dos personas resultaron heridas después de una explosión en una residencia en la mañana de hoy, miércoles, en Ponce informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:07 a.m., en la calle Sylvia Rexach, de la urbanización Las Margaritas, en Ponce.

De acuerdo con la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó sobre una explosión en el lugar.

Al llegar los agentes, encontraron que “un cilindro de gas explotó, resultando dos personas heridas”.

“Las mismas fueron transportadas a una institución hospitalaria del área”, agregó el informe policiaco. “Al momento se desconoce su condición de salud”

Según el Departamento de Seguridad Pública, uno de los afectados es un hombre de 70 años que habría sufrido algunas quemaduras por una explosión que surgió al encender una estufa de gas para preparar café.