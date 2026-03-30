Reportan el hallazgo de un artefacto explosivo en Culebra

Las autoridades investigan un reporte sobre un artefacto explosivo en la orilla de la playa Flamenco de Culebra, informó la Policía.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el caso fue notificado a eso de las 2:00 de la tarde de ayer, domingo, en la carretera PR-251 de la isla municipio.

De acuerdo con el informe, “se recibió una llamada telefónica al cuartel de la Policía alertando sobre la situación”.

“Al lugar se personó el ingeniero del ejército de los Estados Unidos, Eric Thomas, quien indicó la posible presencia de un artefacto explosivo”, añadió.

El caso fue referido a la División de Explosivos de Humacao, quienes se hicieron cargo del protocolo correspondiente para el establecimiento de un perímetro de seguridad.

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Según la Uniformada, el acceso al área permanecerá restringido hasta que mañana, martes, personal militar y del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) acudan al lugar para culminar la pesquisa y disponer del artefacto.

No es la primera ves que se encuentran explosivos en esa playa y otras áreas de las costas de Culebra y Vieques, donde la milicia estadounidense llevó a cabo ejercicios militares por varias décadas.

Uno de esos casos fue en el 2022, cuando un turista reportó el hallazgo de lo que resultó ser un proyectil de artillería en la misma playa Flamenco. Otro caso fue en el 2013, en la misma playa, donde hallaron una bomba de 100 libras de la época de la Segunda Guerra Mundial.

En cada caso, cuando las autoridades confirman de que se trata de un explosivo, proceden a llevar a cabo una detonación controlada para eliminar el artefacto.