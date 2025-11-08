Rescatan a dos jóvenes que se tiraron al mar desde la Cueva del Indio en Arecibo
La emergencia se reportó en la mañana de este sábado, confirmó la Policía
8 de noviembre de 2025 - 2:05 PM
La Policía confirmó que dos jóvenes fueron rescatados este sábado tras lanzarse al mar desde la Cueva del Indio, en el barrio Islote en Arecibo.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación.
En consecuencia, agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) se movilizaron al lugar y rescataron a los jóvenes identificados como Wilbert Mercado Rodríguez, de 24 años y vecino de Aguada, y Jovanni Rodríguez Echevarría, de 25, y residente del estado de Florida.
Personal del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) colaboró en el rescate.
