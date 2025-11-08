Opinión
8 de noviembre de 2025
87°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rescatan a dos jóvenes que se tiraron al mar desde la Cueva del Indio en Arecibo

La emergencia se reportó en la mañana de este sábado, confirmó la Policía

8 de noviembre de 2025 - 2:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal de la Guardia Costera, buzos de la Policía y el helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción se unieron en las labores de búsqueda.
En la intervención se contó con la cooperación del personal de rescate de Manejo de Emergencias.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía confirmó que dos jóvenes fueron rescatados este sábado tras lanzarse al mar desde la Cueva del Indio, en el barrio Islote en Arecibo.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación.

En consecuencia, agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) se movilizaron al lugar y rescataron a los jóvenes identificados como Wilbert Mercado Rodríguez, de 24 años y vecino de Aguada, y Jovanni Rodríguez Echevarría, de 25, y residente del estado de Florida.

Personal del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) colaboró en el rescate.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadArecibo
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
