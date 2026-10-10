Se registra accidente fatal en la PR-22: un tramo de la carretera permanece cerrado

Un accidente fatal se reportó este sábado en el expreso PR-22, cuando un motorista falleció al impactar un camión, en la jurisdiccón de Vega Baja, en dirección hacia Arecibo.

De momento, se desconocen mayores detalles sobgre el accidente de tránsito y qué ocurrió.

El Municipio de Vega Baja compartió en sus redes sociales que un tramo de la PR-22, a la altura del kilómetro 35.4, se encuentra cerrado mientras se realiza la investigación.

Como ruta alterna, los conductores deberán tomar la salida 35 hacia la PR-2, por el barrio Almirante.

“Exhortamos a los conductores a transitar con precaución, seguir las instrucciones de las autoridades y utilizar rutas alternas mientras se atiende la situación”, puntualizó.