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Se registra accidente fatal en la PR-22: un tramo de la carretera permanece cerrado

El Municipio de Vega Baja exhortó a los conductores a tomar rutas alternas

10 de octubre de 2026 - 8:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El accidente se reportó a las 12:59 a.m. en la carretera 159 del barrio Dos Bocas de Corozal. (Archivo/GFR)
El accidente ocurrió en la mañana del sábado.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un accidente fatal se reportó este sábado en el expreso PR-22, cuando un motorista falleció al impactar un camión, en la jurisdiccón de Vega Baja, en dirección hacia Arecibo.

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De momento, se desconocen mayores detalles sobgre el accidente de tránsito y qué ocurrió.

El Municipio de Vega Baja compartió en sus redes sociales que un tramo de la PR-22, a la altura del kilómetro 35.4, se encuentra cerrado mientras se realiza la investigación.

Como ruta alterna, los conductores deberán tomar la salida 35 hacia la PR-2, por el barrio Almirante.

“Exhortamos a los conductores a transitar con precaución, seguir las instrucciones de las autoridades y utilizar rutas alternas mientras se atiende la situación”, puntualizó.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadVega BajaAreciboAccidentesMunicipios de Puerto Rico
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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