Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
8 de septiembre de 2025
77°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Septuagenaria fallece al ser atropellada en Gurabo

La mujer cruzaba la carretera PR-181 junto con su esposo, que se encuentra en condición de gravedad

8 de septiembre de 2025 - 7:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este domingo, la Policía había reportado 172 muertes en incidentes vehiculares en lo que va de este año, 36 menos que los 208 registrados a la misma fecha en el 2024. (DAVID VILLAFANE/STAFF)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer de 76 años falleció en la tarde de ayer, lunes, al ser atropellada mientras cruzaba la carretera PR-181 en Gurabo, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según la investigación preliminar, una conductora identificada de 58 años y residente en el mencionado municipio transitaba en un Jeep Grand Cherokee Laredo, del año 2005.

La Policía indicó que al llegar al kilómetro 43.5 “no se percató de dos peatones que se encontraban cruzando la vía de rodaje y acto seguido, los impactó con su parte delantera izquierda, ocasionando la muerte en el acto de Anélida Ortiz Santiago de 76 años”.

Mientras, su pareja, de 69 años, cayó al pavimento y fue impactado por otro vehículo, un Mitsubishi Outlander 2023, el cual era manejado por una mujer de 50 años y residente en Río Grande.

El hombre fue transportado al Centro Médico de Río Piedras en condición de gravedad.

“A ambas conductoras se les realizó la prueba de alcohol en el aliento, arrojando un .000% en sus organismos y el vehículo Jeep Grand Cherokee fue ocupado para fines de investigación”, indicó el informe policiaco.

El agente Julio E. Lebrón, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, en unión a la fiscal Natalie Díaz se encuentran a cargo de la pesquisa.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 172 muertes en incidentes vehiculares en lo que va de este año, 36 menos que los 208 registrados a la misma fecha en el 2024.

En el caso específico de peatones, 47 han fallecido en lo que va de este año, tres menos que los 50 fallecidos en el 2025.

Tags
Policía de Puerto RicoPeatón arrolladoGuraboBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 8 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: