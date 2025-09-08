Septuagenaria fallece al ser atropellada en Gurabo

Una mujer de 76 años falleció en la tarde de ayer, lunes, al ser atropellada mientras cruzaba la carretera PR-181 en Gurabo, informó la Policía.

Según la investigación preliminar, una conductora identificada de 58 años y residente en el mencionado municipio transitaba en un Jeep Grand Cherokee Laredo, del año 2005.

La Policía indicó que al llegar al kilómetro 43.5 “no se percató de dos peatones que se encontraban cruzando la vía de rodaje y acto seguido, los impactó con su parte delantera izquierda, ocasionando la muerte en el acto de Anélida Ortiz Santiago de 76 años”.

Mientras, su pareja, de 69 años, cayó al pavimento y fue impactado por otro vehículo, un Mitsubishi Outlander 2023, el cual era manejado por una mujer de 50 años y residente en Río Grande.

El hombre fue transportado al Centro Médico de Río Piedras en condición de gravedad.

“A ambas conductoras se les realizó la prueba de alcohol en el aliento, arrojando un .000% en sus organismos y el vehículo Jeep Grand Cherokee fue ocupado para fines de investigación”, indicó el informe policiaco.

El agente Julio E. Lebrón, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, en unión a la fiscal Natalie Díaz se encuentran a cargo de la pesquisa.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 172 muertes en incidentes vehiculares en lo que va de este año, 36 menos que los 208 registrados a la misma fecha en el 2024.