Terror en Río Grande: Hombre es secuestrado frente a barbería y sometido a brutal tortura

Lo que parecía una mañana común frente a una barbería terminó en una pesadilla para un hombre de 47 años, quien alega haber sido secuestrado y brutalmente agredido por varios individuos en un área remota de la carretera 191, camino hacia la reserva natural El Yunque en Río Grande.

Según el informe del Negociado de la Policía, el hombre fue abordado por un vehículo con varios ocupantes, quienes le ordenaron subir al automóvil. Lo que siguió fue una serie de eventos escalofriantes: fue llevado contra su voluntad hasta un tramo de la mencionada carretera.

“De acuerdo al querellante, durante el incidente lo torturaron agrediéndolo con golpes y recibiendo quemaduras con encendedores tipo antorcha (lighter) en diferentes partes del cuerpo”, indica el informe.

El querellante fue atendido en el lugar por paramédicos y llevado en ambulancia a una institución hospitalaria. De momento, su condición fue descrita como estable.