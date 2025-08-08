Opinión
8 de agosto de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Terror en Río Grande: Hombre es secuestrado frente a barbería y sometido a brutal tortura

La Policía confirmó que el perjudicado fue hallado con vida y trasladado a una institución hospitalaria

8 de agosto de 2025 - 11:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Lo que parecía una mañana común frente a una barbería terminó en una pesadilla para un hombre de 47 años, quien alega haber sido secuestrado y brutalmente agredido por varios individuos en un área remota de la carretera 191, camino hacia la reserva natural El Yunque en Río Grande.

Según el informe del Negociado de la Policía, el hombre fue abordado por un vehículo con varios ocupantes, quienes le ordenaron subir al automóvil. Lo que siguió fue una serie de eventos escalofriantes: fue llevado contra su voluntad hasta un tramo de la mencionada carretera.

“De acuerdo al querellante, durante el incidente lo torturaron agrediéndolo con golpes y recibiendo quemaduras con encendedores tipo antorcha (lighter) en diferentes partes del cuerpo”, indica el informe.

El querellante fue atendido en el lugar por paramédicos y llevado en ambulancia a una institución hospitalaria. De momento, su condición fue descrita como estable.

Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo se hicieron a cargo de la pesquisa.

Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura.
