Valorados en $19,000: hurtan dos “four tracks” de una casa en Cidra
El querellante alega que alguien tuvo acceso a su marquesina
25 de agosto de 2025 - 7:27 PM
Dos vehículos todo terrenos fueron hurtados durante la tarde del lunes en una residencia ubicada en la PR-1, kilómetro 53.7 del barrio Beatriz, sector Monticello, en Cidra.
Según un informe de la Policía, el querellante alegó que una persona logró acceso a la marquesina de su casa y se llevó dos vehículos todoterreno marca Yamaha, uno modelo YFZ350, color blanco, de 2001, con tablilla T00712 y número de VIN JY43GG0331C025534, y el otro modelo YTZ350, color azul, de 2001, con número de VIN JY43GG0321C0277.
Los también llamados “four tracks” son de color azul y blanco.
El informe detalla que el valor estimado de la propiedad hurtada asciende a aproximadamente $19,000 dólares.
El caso es investigado por la División de Vehículos Hurtados de Caguas.
