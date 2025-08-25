Valorados en $19,000: hurtan dos “four tracks” de una casa en Cidra

Dos vehículos todo terrenos fueron hurtados durante la tarde del lunes en una residencia ubicada en la PR-1, kilómetro 53.7 del barrio Beatriz, sector Monticello, en Cidra.

Según un informe de la Policía, el querellante alegó que una persona logró acceso a la marquesina de su casa y se llevó dos vehículos todoterreno marca Yamaha, uno modelo YFZ350, color blanco, de 2001, con tablilla T00712 y número de VIN JY43GG0331C025534, y el otro modelo YTZ350, color azul, de 2001, con número de VIN JY43GG0321C0277.

Los también llamados “four tracks” son de color azul y blanco.

El informe detalla que el valor estimado de la propiedad hurtada asciende a aproximadamente $19,000 dólares.