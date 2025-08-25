Opinión
26 de agosto de 2025
83°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Valorados en $19,000: hurtan dos “four tracks” de una casa en Cidra

El querellante alega que alguien tuvo acceso a su marquesina

25 de agosto de 2025 - 7:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Han ocurrido 7 accidentes en four track en lo que va de año. (Archivo / GFR Media)
El caso es investigado por la División de Vehículos Hurtados de Caguas. (Archivo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Dos vehículos todo terrenos fueron hurtados durante la tarde del lunes en una residencia ubicada en la PR-1, kilómetro 53.7 del barrio Beatriz, sector Monticello, en Cidra.

RELACIONADAS

Según un informe de la Policía, el querellante alegó que una persona logró acceso a la marquesina de su casa y se llevó dos vehículos todoterreno marca Yamaha, uno modelo YFZ350, color blanco, de 2001, con tablilla T00712 y número de VIN JY43GG0331C025534, y el otro modelo YTZ350, color azul, de 2001, con número de VIN JY43GG0321C0277.

Los también llamados “four tracks” son de color azul y blanco.

El informe detalla que el valor estimado de la propiedad hurtada asciende a aproximadamente $19,000 dólares.

El caso es investigado por la División de Vehículos Hurtados de Caguas.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
