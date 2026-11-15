Víctima de feminicidio en Coamo llevaba meses separada del feminicida

Emily González Torres, de 48 años, fue asesinada, durante la madrugada de este domingo, presuntamente a manos de su expareja, en una residencia del barrio San Idelfonso, sector Río Jueyes, en Coamo.

La más reciente víctima de feminicidio íntimo mantuvo una relación de 32 años con su alegado feminicida, Jerry Nelson Matos Ortiz, de 50 años, quien se habría quitado la vida tras asesinar a la madre de sus hijos, informó el teniente Héctor Maldonado, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía de Puerto Rico.

“Ellos llevaban alrededor de 3 a 5 meses separados. Todavía estamos corroborando eso, pero llevaban de 3 a 5 meses, a pesar de que estaban separados de palabra, pero dormían en la misma casa en ocasiones en distintos cuartos”, indicó el oficial, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

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Un mes antes del asesinato, la mujer había solicitado una orden de protección, que se concedió de manera ex parte, es decir, que se emitió en ausencia de la persona agresora. Esta medida cautelar duró 14 días, del 13 al 27 de octubre, cuando la propia víctima habría solicitado no proseguir con el proceso civil, al ampraro de la Ley 54-1989 de Violencia Doméstica.

“No había orden de protección vigente. La orden de protección fue cancelada, a petición de ella misma, el 27 de octubre de este año... Ella solicitó y, cuando fueron a la vista, desistió de la orden y dijo que la había sacado solamente para que lo sacaran a él de la casa”, aseguró el teniente Maldonado, quien indicó que no había alguna querella por violencia de género en la pareja y que ninguno de los dos contaba con expediente criminal.

Las autoridades fueron alertadas del crimen a eso de la 1:04 a.m. del domingo, mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar a la residencia, los agentes encontraron los cuerpos sin vida González Torres y Matos Ortiz.

La mujer presentaba varias heridas de arma blanca, mientras que las autoridades presumen que el hombre se privó de la vida.

Al momento, el incidente se investiga como un feminicidio-suicidio. No obstante, la Policía intenta reconstruir, mediante entrevistas a familiares y allegados, la vida que la víctima y el victimario compartieron por tres décadas. Aunque no hay querellas, las autoridades buscan indagar si habría un patrón de violencia machista en la relación.

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El teniente Maldonado indicó que esperan por el resultado de la autopsia, a cargo del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para confirmar lo que ha surgido de las entrevistas y de la escena. Si bien no pudo precisar cuándo se completará, Maldonado informó que estos casos, por lo general, se trabajan con premura. Igualmente, aseguró que darán seguimiento y mañana solicitará al patólogo la certificación de muerte.

La investigación está a cargo de la División de Homicidios del CIC de Aibonito y del fiscal Gilberto Gierbolini.

Según datos de la Policía, la mujer asesinada es la duodécima víctima de feminicidio íntimo, es decir que fueron asesinadas por su pareja o expareja, en lo que va del año. Hasta el sábado, 33 mujeres habrían sido asesinadas en 2026.

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