“ Ellos llegaban bien temprano, como a las 5:00 a.m. a 6:00 a.m., y estaban hasta la noche. Les pagaban el viernes y esto sucede un viernes, pero más cuestionable es que estaban investigando que ocurriera labor forzada, pero, entonces, los arrestan. La investigación sigue en curso, pero deportan a la prueba (inmigrantes) ”, subrayó.

La directora de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en San Juan, Rebecca González, no estuvo disponible para entrevista. El jueves, en conferencia de prensa, aseguró que “el Hotel La Concha no fue el que empleó a estas personas”, y explicó, al día siguiente, que la intervención fue una de las 238 inspecciones a negocios que han realizado en lo que va de año para “verificar que no se esté empleando personas que no tienen permiso para ser empleado en los Estados Unidos”.