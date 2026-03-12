Buscan a “Johnny Gatillo” por asesinato en Quebradillas: le imponen fianza de $2.5 millones

El juez Rafael I. Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto contra dos jóvenes que enfrentan cargos por el asesinato de Edwin Alberto Rivera Serrano, de 25 años, ocurrido el 8 de diciembre de 2025, en el sector Las Chivas, en Quebradillas.

En la vista de determinación de causa, el togado examinó la prueba que presentó la fiscal Daisy Quintero Hernández contra los imputados Ezekiel Hiram Olavarría Plá, de 18 años, y Johnny Pérez Méndez, alias “Johnny Gatillo”, de 20, vecinos de Quebradillas.

Asimismo, el togado le fijó a Olavarría Plá una fianza de $500,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en una institución correccional en Bayamón. Por su parte, contra Pérez Méndez se emitió una orden de arresto con una fianza de $2.5 millones.

Ambos imputados enfrentan cargos por asesinato en primer grado; tentativa de asesinato; portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia; así como disparar o apuntar armas de fuego; delitos tipificados en el Código Penal y la Ley de Armas.

Según la pesquisa realizada por eel Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, el asesinato de Rivera Serrano se reportó la madrugada del lunes, 8 de diciembre de 2025, en la calle 2, intersección con la calle 9, del sector Las Chivas.

Contra Johnny Pérez Méndez, alias "Johnny Gatillo", de Quebradillas, se expidió una orden de arresto con una fianza de $2.5 millones. (Suministrada por la Policía)

“Los imputados, presuntamente utilizando armas de fuego, le dispararon a Edwin Alberto Rivera Serrano de 25 años, vecino del mencionado municipio, el cual falleció posteriormente en el Centro Médico de Río Piedras, por las heridas recibidas”, indica el informe.

Ezekiel Hiram Olavarría Plá, de 18 años, vecino de Quebradillas. (Suministrada)