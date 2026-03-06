Cadena perpetua para joven de 18 años que asesinó a sus padres para financiar atentado contra Donald Trump

Waukesha, Wisconsin- Un adolescente de Wisconsin que mató a sus padres y robó su dinero para financiar su plan de matar al presidente Donald Trump con una bomba lanzada desde un avión no tripulado fue condenado el jueves a cadena perpetua.

Nikita Casap, de 18 años, se declaró culpable en enero de dos cargos de homicidio doloso en primer grado ante el Tribunal de Circuito del condado de Waukesha en relación con la muerte a tiros de su madre, Tatiana Casap, y su padrastro, Donald Mayer, en 2025. Los fiscales retiraron otros siete cargos en un acuerdo con la fiscalía, incluidos dos cargos de ocultación de cadáver y robo.

No puede cambiar nunca

El homicidio doloso en primer grado se castiga con cadena perpetua. La única pregunta cuando el juez Ralph Ramírez comenzó la audiencia de sentencia el jueves por la tarde era si haría a Casap elegible para libertad condicional en algún momento.

PUBLICIDAD

Calificando los delitos de Casap de “horribles” e “inexplicables”, Ramírez dictó finalmente dos condenas a cadena perpetua sin posibilidad de supervisión ampliada, el término que el sistema de justicia penal de Wisconsin utiliza para la libertad condicional. El juez dijo que no tenía una “bola de cristal” que le dijera cuándo cambiaría Casap, si es que cambiaba alguna vez.

“Opto por considerar que no reúne los requisitos para la puesta en libertad prolongada porque no sé... cuándo y si puede producirse un cambio profundo y significativo”, dijo Ramírez.

Madre y padrastro asesinados en su casa

Según una denuncia penal, los investigadores creen que Casap disparó a su padrastro y a su madre en su casa del pueblo de Waukesha alrededor del 11 de febrero de 2025.

Vivió con los cadáveres en descomposición durante dos semanas antes de huir por todo el país en el todoterreno de su padrastro con $14,000 en efectivo, joyas, pasaportes, la pistola de su padrastro y el perro de la familia, según la denuncia. Finalmente fue detenido en un control de tráfico en Kansas el 28 de febrero, tras cuatro días de huida.

Las autoridades federales han acusado a Casap de planear los asesinatos de sus padres, comprar un dron y explosivos y compartir sus planes con otras personas, entre ellas un interlocutor ruso. Dijeron en una orden de registro federal que escribió un manifiesto pidiendo el asesinato de Trump y estaba en contacto con otros sobre su complot para derrocar al gobierno de Estados Unidos.

ARCHIVO - El juez Ralph Ramírez preside la lectura de cargos de Nikita Casap, el 7 de mayo de 2025, en el Tribunal de Circuito del Condado de Waukesha, Wisconsin. (Mark Hoffman/Milwaukee Journal-Sentinel vía AP, Pool, Archivo) (Mark Hoffman)

“El asesinato de sus padres parecía ser un esfuerzo por obtener los medios financieros y la autonomía necesarios para llevar a cabo su plan”, decía esa orden.

PUBLICIDAD

Los detectives encontraron varios mensajes en el teléfono móvil de Casap de enero de 2025 en los que éste pregunta cuánto tiempo tendrá que esconderse antes de que lo trasladen a Ucrania. Una persona desconocida respondió en ruso, según la denuncia, pero el documento no dice qué le dijo esa persona a Casap. En otro mensaje Casap pregunta: “Mientras esté en Ucrania, ¿podré llevar una vida normal? ¿Incluso si se descubre que lo hice?”.

Demasiado peligroso

La fiscal Lesli Boese dijo al juez el jueves que Casap era demasiado peligroso para salir de prisión.

Basándose en una entrevista que Casap concedió al FBI, Boese dijo que Casap y su madre se trasladaron a Estados Unidos desde la República de Moldavia cuando Casap estaba en primaria, pero que él se volvió cada vez más adicto a lo que ella llamó “sitios web perturbadores” a medida que crecía. No dio más detalles, pero en un momento dado dijo que había estado investigando sobre asesinos en serie y tiroteos en escuelas.

Boese dijo que Casap desarrolló un plan a finales de 2024 para atacar a Trump con un rifle AK-47 conectado a un avión no tripulado. El adolescente decidió más tarde que quería lanzar explosivos sobre Trump desde un avión no tripulado y luego huir en barco a Ucrania, donde planeaba esconderse durante una década, según el fiscal del distrito. Casap dijo a los agentes que no le habría importado cuántas personas del entorno de Trump hubieran resultado heridas durante el intento de asesinato.

Empezó a hablar con dos personas por Internet que le ofrecieron venderle el dron y los explosivos. Envió a uno de ellos $8,700 en bitcoin desde la cuenta de su padrastro Mayer sin darse cuenta de que le estaban estafando y de que nunca hubo ni dron ni explosivos, dijo Boese.

PUBLICIDAD

“Se metió de lleno”, dijo.

Abogado pide clemencia

El abogado de Casap, Paul Rifelj, pidió a Ramírez que Casap pudiera optar a la libertad condicional después de 20 años. Dijo que las noticias sobre un médico que arremetió con su coche contra un mercado navideño en Magdeburgo, Alemania, en diciembre de 2024 hicieron que Casap entrara en cólera. El adolescente decidió entonces que quería cambiar el mundo matando a un político, dijo Rifelj.

Los dos contactos que le prometieron ayudarle a matar a Trump le convencieron de que formaba parte de una estrategia militar más amplia, ofreciéndole dirección y propósito en un momento en que se estaba quedando aislado en la escuela, según Rifelj.

“Los niños son más que sus peores actos”, dijo.

“Pensé que formaba parte de una revolución”

Casap parecía temblar mientras escuchaba a ambas partes exponer sus argumentos. Dio un discurso entre lágrimas, diciendo que amaba a su madre y que estaba preocupado por ella todo el tiempo, incluso cuando ella estaba alcanzando algo en un estante alto. Dijo que no estaba tan unido a Mayer, pero que Mayer seguía tratándole como a un hijo.