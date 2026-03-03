Hallan culpable de asesinato en segundo grado al padre del autor de un tiroteo escolar en Georgia

Un hombre de Georgia que dio a su hijo adolescente el arma que está acusado de usar para matar a dos estudiantes y dos profesores en una escuela secundaria fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario el martes.

Los miembros del jurado tardaron menos de dos horas en declarar a Colin Gray culpable de todos los cargos en el tiroteo ocurrido en septiembre de 2024 en el instituto Apalachee de Winder, al noreste de Atlanta. Gray es uno de varios padres procesados después de que sus hijos fueran acusados en tiroteos mortales en todo el país.

Colin Gray fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de dos estudiantes de 14 años, Mason Schermerhorn y Christian Angulo. La ley de Georgia define el asesinato en segundo grado como causar la muerte de un niño cometiendo un delito de crueldad con los niños. Gray fue declarado culpable de homicidio involuntario en los asesinatos de los profesores Richard Aspinwall, de 39 años, y Cristina Irimie, de 53.

Otro profesor y otros ocho alumnos resultaron heridos. Gray también fue condenado por múltiples cargos de conducta temeraria y crueldad con los niños.

Mostró poca emoción mientras se leía el veredicto y luego mientras observaba cómo el juez sondeaba a cada miembro del jurado. A continuación, los agentes le esposaron a la espalda mientras permanecía de pie junto a la mesa de la defensa, consultando con su abogado. La sentencia se dictará más adelante. El asesinato en segundo grado se castiga con un mínimo de 10 y un máximo de 30 años de prisión, mientras que el homicidio involuntario conlleva una pena de uno a 10 años de prisión.

Los fiscales dijeron que Gray dio a su hijo, Colt, acceso a un arma y munición “tras recibir suficiente advertencia de que Colt Gray dañaría y pondría en peligro la seguridad corporal de otra persona”.

La madre del adolescente, Marcee Gray -que testificó que había instado a Colin Gray a que cogiera las armas y las guardara bajo llave en su camioneta para que su hijo no pudiera acceder a ellas- no quiso hacer comentarios cuando se le llamó por teléfono tras el veredicto. Colin Gray y ella se separaron en los meses previos al tiroteo, y Colt vivió la mayor parte del tiempo con su padre. Ella no fue acusada en relación con el tiroteo.

Colt Gray, que tenía 14 años en el momento del tiroteo, fue acusado de un total de 55 cargos, incluido el de asesinato. Se ha declarado inocente y el juez del caso ha fijado una vista para mediados de marzo.

Los investigadores dijeron que Colt Gray planeó cuidadosamente el tiroteo del 4 de septiembre de 2024 en la escuela a la que asisten 1.900 estudiantes.

Subió al autobús escolar con un fusil semiautomático de asalto en su mochila, con el cañón hacia fuera y envuelto en cartulina, según los investigadores. Salió de su clase del segundo período y salió de un cuarto de baño con el arma y luego disparó a la gente en un aula y pasillos, dijeron los investigadores.