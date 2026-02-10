FBI registra oficinas en Georgia vinculadas a una investigación sobre posibles “defectos” en las elecciones de 2020
Las acusaciones se basan en afirmaciones de personas que alegaron del presunto fraude
10 de febrero de 2026 - 4:47 PM
10 de febrero de 2026 - 4:47 PM
Un registro del FBI en el centro electoral del condado de Fulton, en Georgia, forma parte de una investigación sobre posibles “deficiencias o defectos” en el recuento de votos en la contienda de 2020 que perdió el presidente Donald Trump, según una declaración jurada desvelada el martes.
Las acusaciones esbozadas en la declaración jurada se basan en gran medida en afirmaciones que llevan mucho tiempo haciendo personas que aseguran que hubo fraude en las elecciones de 2020.
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: