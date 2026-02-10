Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasPolítica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

FBI registra oficinas en Georgia vinculadas a una investigación sobre posibles “defectos” en las elecciones de 2020

Las acusaciones se basan en afirmaciones de personas que alegaron del presunto fraude

10 de febrero de 2026 - 4:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Centro de Operaciones Electorales del Condado de Fulton. (Mike Stewart)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un registro del FBI en el centro electoral del condado de Fulton, en Georgia, forma parte de una investigación sobre posibles “deficiencias o defectos” en el recuento de votos en la contienda de 2020 que perdió el presidente Donald Trump, según una declaración jurada desvelada el martes.

RELACIONADAS

Las acusaciones esbozadas en la declaración jurada se basan en gran medida en afirmaciones que llevan mucho tiempo haciendo personas que aseguran que hubo fraude en las elecciones de 2020.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsFBIGeorgiaDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: