FBI registra oficinas en Georgia vinculadas a una investigación sobre posibles “defectos” en las elecciones de 2020

Un registro del FBI en el centro electoral del condado de Fulton, en Georgia, forma parte de una investigación sobre posibles “deficiencias o defectos” en el recuento de votos en la contienda de 2020 que perdió el presidente Donald Trump, según una declaración jurada desvelada el martes.

Las acusaciones esbozadas en la declaración jurada se basan en gran medida en afirmaciones que llevan mucho tiempo haciendo personas que aseguran que hubo fraude en las elecciones de 2020.