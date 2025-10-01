Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
1 de octubre de 2025
80°ligeramente nublado
NoticiasTribunales
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Causa para arresto contra hombre que presuntamente apuñaló a una persona en la residencia de su expareja

Ángel Ocasio Ortiz, supuestamente, también amenazó a su expareja en presencia de la hija de un año de ambos

1 de octubre de 2025 - 8:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La vista preliminar fue citada para el 7 de octubre de 2025. (GFR Media)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El juez Ángel Rodríguez Torres, del Tribunal de Guayama, encontró causa para arresto contra Ángel L. Ocasio Ortiz, de 26 años, por cargos de tentativa de asesinato y violaciones de armas y violencia doméstica por hechos registrados en Arroyo, informó el Departamento de Justicia.

RELACIONADAS

Rodríguez Torres encontró causa por un cargo de tentativa de asesinato, escalamiento agravado y por cargos de violaciones a la Ley de Armas y la Ley 54 de Violencia Doméstica. El togado fijó fianza de $450,000 que Ocasio Ortiz no prestó.

La vista preliminar se celebrará el 7 de octubre. Los cargos fueron formulados por los fiscales Michel Mir Martínez y Paloma Crespo Santiago.

Según la pesquisa de la Policía, Ocasio Ortiz entró, el 29 de septiembre, a la residencia de su expareja y, supuestamente, la intimidó con un cuchillo en presencia de la hija de un año de ambos.

Acto seguido, Ocasio Ortiz, presuntamente, apuñaló a un hombre de 32 años que se encontraba en el interior del hogar.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoTribunal de Primera InstanciaGuayamaArroyo
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 30 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: