Causa para arresto contra hombre que presuntamente apuñaló a una persona en la residencia de su expareja

El juez Ángel Rodríguez Torres, del Tribunal de Guayama, encontró causa para arresto contra Ángel L. Ocasio Ortiz, de 26 años, por cargos de tentativa de asesinato y violaciones de armas y violencia doméstica por hechos registrados en Arroyo, informó el Departamento de Justicia.

Rodríguez Torres encontró causa por un cargo de tentativa de asesinato, escalamiento agravado y por cargos de violaciones a la Ley de Armas y la Ley 54 de Violencia Doméstica. El togado fijó fianza de $450,000 que Ocasio Ortiz no prestó.

La vista preliminar se celebrará el 7 de octubre. Los cargos fueron formulados por los fiscales Michel Mir Martínez y Paloma Crespo Santiago.

Según la pesquisa de la Policía, Ocasio Ortiz entró, el 29 de septiembre, a la residencia de su expareja y, supuestamente, la intimidó con un cuchillo en presencia de la hija de un año de ambos.