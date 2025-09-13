Causa para arresto contra sujeto imputado de asesinar a joven en urbanización de Bayamón en agosto

El juez Juan Gabriel Portell Maldonado, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto, en la tarde del viernes, contra Uziel W. Arroyo Feliciano, por presuntamente ser el autor del asesinato de Kevin Joel Centeno Rosado, de 22 años en la urbanización Royal Town el 25 de agosto, informó el Departamento de Justicia.

Contra Arroyo Feliciano pesa un cargo por asesinato en primer grado y varias violaciones a la Ley de Armas que incluyen apuntar o disparar un arma de fuego, portar y utilizar un arma de fuego automática, además de dos cargos por violación al Código Penal, uno por utilizar un disfraz para la comisión de un delito y el otro por disparar un arma de fuego en un lugar público.

El fiscal Isaías Ojeda González, de la Fiscalía de Bayamón, formuló los cargos contra Arroyo Feliciano.

Portell Maldonado encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $1.1 millones que no prestó. Arroyo Feliciano permanecerá en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la fecha de la vista preliminar pautada para el 24 de septiembre.

