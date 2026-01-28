Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra un hombre por agresión sexual, incesto y trata humana en Aguadilla

La víctima de Neftalí Abreu Pérez, de 58 años, fue una niña de 6

28 de enero de 2026 - 6:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La jueza Aixa Rosado Pietri, del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, encontró al acusado culpable de ocho cargos menos graves. (GFR Media)
El caso fue investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Tribunal de Aguadilla encontró causa para arresto contra un hombre de 58 años que, presuntamente, agredió y explotó sexualmente a una niña de seis años durante el 2019 en ese municipio.

Según un informe de la Policía, contra Neftalí Abreu Pérez pesan cargos por agresión sexual, incesto, trata humana con fines de explotación sexual y envío, transportación, distribución, publicación, exhibición o posesión de material obsceno.

El caso fue presentado ante el juez Davier Alfaro Alfaro, quien fijó una fianza de $10,000 que fue prestada a través de fiador privado. No obstante, el juez ordenó un “lock down” con supervisión electrónica hasta la vista preliminar el 12 de febrero.

El caso fue investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

Ficha policiaca de Neftalí Abreu Pérez quien fue arrestado por presuntos actos de agresión sexual y trata humana contra una menor de edad en 2019.
Ficha policiaca de Neftalí Abreu Pérez quien fue arrestado por presuntos actos de agresión sexual y trata humana contra una menor de edad en 2019. (Suministrada)
