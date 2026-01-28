Causa para arresto contra un hombre por agresión sexual, incesto y trata humana en Aguadilla

El Tribunal de Aguadilla encontró causa para arresto contra un hombre de 58 años que, presuntamente, agredió y explotó sexualmente a una niña de seis años durante el 2019 en ese municipio.

Según un informe de la Policía, contra Neftalí Abreu Pérez pesan cargos por agresión sexual, incesto, trata humana con fines de explotación sexual y envío, transportación, distribución, publicación, exhibición o posesión de material obsceno.

El caso fue presentado ante el juez Davier Alfaro Alfaro, quien fijó una fianza de $10,000 que fue prestada a través de fiador privado. No obstante, el juez ordenó un “lock down” con supervisión electrónica hasta la vista preliminar el 12 de febrero.

El caso fue investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.