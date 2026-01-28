Designan fiscal especial independiente para investigar a la expresidenta alterna de la CEE

Los fiscales especiales Leticia Pabón Ortiz e Ileana Agudo Calderón tendrán la encomienda de investigar a Padilla Rivera, quien ordenó, mientras presidía la CEE, el pago de una bonificación única a 65 empleados exentos –incluida ella misma– en abril de 2025.

De esta manera, el Panel acogió la recomendación de la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, luego que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), concluyera la investigacion preliminar, según dicta la Ley 2-1988.

La investigación sobre las presuntas actuaciones de Padilla Rivera se inició a raíz de un referido al Departamento de Justicia presentado el 29 de mayo de 2025 por el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos.

Como parte de la investigación, Justicia también evaluó el Informe OIG-QI-26-004, preparado por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), que concluyó, el 5 de agosto de 2025, que Padilla Rivera autorizó pagos por $174,105.20 a empleados exentos.

Según la OIG, la expresidenta alterna de la CEE autorizó los pagos sin cumplir con la Ley federal PROMESA ni consultar a la OGP o a la Junta de Supervisión Fiscal. La entidad indicó, además, que no se documentaron criterios objetivos para justificar dichos pagos.

Tomando todo esto como base, incluyendo el referido y el informe de OIG, y tras la evaluación de la prueba recopilada y el análisis del derecho aplicable, Justicia determinó que existe causa suficiente para creer que Padilla Rivera incurrió en conducta constitutiva del delito de malversación de fondos públicos.

Este delito está tipificado en el Artículo 264 del Código Penal de Puerto Rico, que establece una pena fija de ocho años de reclusión. Si el acusado es un funcionario público y la pérdida de fondos supera los $50,000, la pena aumenta a 15 años de reclusión y el tribunal también ordena la restitución de los fondos.

Justicia también concluyó que existe causa suficiente para creer que Padilla Rivera incurrió en una violación al Artículo 4.2(b) de la Ley 1-2012 de la Oficina de Ética Gubernamental, que prohíbe que un servidor público utilice los deberes y facultades de su cargo para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio.

“Luego de examinar detenidamente el expediente de este caso, y en el ejercicio responsable de las facultades que le confiere la ley, este Panel determina que lo procedente en estricto Derecho es acoger la recomendación formulada por la secretaria de Justicia, honorable Lourdes Gómez Torres. En consecuencia, se designa a la licenciada Leticia Pabón Ortiz como fiscal especial independiente y a la licenciada Ileana Agudo Calderón como fiscal delegada, a los fines de que lleven a cabo la investigación correspondiente de los hechos objeto del presente asunto”, expresa la resolución del PFEI.

Igualmente, se facultó a las fiscales designadas para que procedan conforme a Derecho sobre cualquier otro funcionario que, como resultado de dicha investigación, surja que pudo haber incurrido en violaciones de ley relacionadas con estos hechos.

El PFEI informó que la presidenta del Panel, Ygrí Rivera Sánchez, no participó de este asunto.

Recientemente, El Nuevo Día reportó que, ante la investigación que está en curso, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) tomó medidas cautelares respecto a Padilla Rivera, y la apartó o desvinculó de cualquier caso vinculado con el Estado.

Padilla Rivera es jueza en la región de Bayamón.