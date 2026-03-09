Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Comienza la selección del jurado en el juicio por el asesinato del presidente de Haití en 2021

Será en Miami y se trata de cinco hombres que enfrentan cargos federales por el crimen que cobró la vida de Jovenel Moïse

9 de marzo de 2026 - 12:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El juicio estaba previsto para el año pasado, pero la juez de distrito Jacqueline Becerra, de Miami, acordó retrasarlo debido a las dificultades que planteaba la presentación de pruebas y al gran volumen de las mismas. (Odelyn Joseph)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

MIAMI - Está previsto que el lunes comience la selección del jurado en el juicio federal estadounidense contra cinco hombres acusados del asesinato en 2021 del presidente haitiano Jovenel Moïse.

Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla, Christian Sanon y James Solages están acusados de conspirar en el sur de Florida para secuestrar o asesinar al ex dirigente de Haití, además de otros cargos relacionados. Se enfrentan a posibles cadenas perpetuas. Todos se declararon inocentes.

El juicio estaba previsto para el año pasado, pero la juez de distrito Jacqueline Becerra, de Miami, acordó retrasarlo debido a las dificultades que planteaba la presentación de pruebas y al gran volumen de las mismas.

Otras cinco personas ya se han declarado culpables de la conspiración y cumplen cadena perpetua. Una sexta persona, que las autoridades creen que desconocía el plan de asesinato, fue condenada a nueve años de cárcel tras declararse culpable de proporcionar chalecos antibalas a los conspiradores.

Moïse murió el 7 de julio de 2021, cuando unas dos docenas de mercenarios extranjeros, en su mayoría colombianos, atacaron su casa cerca de Puerto Príncipe, según las autoridades. La esposa de Moïse, Martine, resultó herida durante el ataque y fue trasladada en avión a Estados Unidos para recibir tratamiento de urgencia.

Según los documentos judiciales, el sur de Florida sirvió de lugar central para planificar y financiar el complot para destituir a Moïse y sustituirlo por alguien elegido por los conspiradores.

Ortiz e Intriago eran directores de Counter Terrorist Unit Federal Academy y Counter Terrorist Unit Security, conocidas colectivamente como CTU, y Veintemilla era director de Worldwide Capital Lending Group. Ambas empresas tenían su sede en el sur de Florida.

Sanon es un ciudadano haitiano-estadounidense con doble nacionalidad que, según los investigadores, era el favorito de los conspiradores para sustituir a Moïse. Solages era un representante de la UAT en Haití que se coordinaba con Sanon y otros, según las autoridades.

Los conspiradores se reunieron en el sur de Florida en abril de 2021 y acordaron que, una vez en el poder, Sanon adjudicaría contratos a la CTU para proyectos de infraestructuras, fuerzas de seguridad y equipamiento militar, según los investigadores. Worldwide Capital acordó ayudar a financiar el golpe, extendiendo una línea de crédito de $175,000 dólares a la CTU y enviando dinero a los co-conspiradores en Haití para comprar municiones, dijeron las autoridades.

En un principio, la UAT retuvo a unos 20 ciudadanos colombianos con formación militar para proporcionar seguridad a Sanon. Pero en junio de 2021, los conspiradores se dieron cuenta de que Sanon no tenía ni las cualificaciones constitucionales ni el apoyo popular suficiente para convertirse en presidente. Apoyaron entonces a Wendelle Coq Thélot, ex jueza del Tribunal Superior de Haití. Murió en enero de 2025 mientras seguía prófuga.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
¿Quiénes somos?

Correcciones
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
