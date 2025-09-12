Corrección somete plan para mantener a Anthonieska Avilés en centro correccional de adultos

La adolescente, que es juzgada como adulta, enfrenta junto a su madre, Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por la muerte de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16, registrada el 11 de agosto en Aibonito.

En una moción informativa en cumplimiento con la orden de la jueza Marielem Padilla Cotto, el secretario del DCR, Francisco Quiñones Rivera, y su representante legal, Janet Parra, sometieron el plan que contiene datos confidenciales.

“El DCR presenta el plan personalizado. Se une el plan en sobre sellado por tratarse de información confidencial”, se indicó en la moción en la que reiteraron la postura de la agencia de que la menor se mantenga en una institución correccional para adultos.

No obstante, según la escueta moción, el “plan de servicios personalizado” incluye información sobre recreación, educación, salud y seguridad. Por el momento, se desconocen más detalles, y el DCR informó a El Nuevo Día que no hará comentarios adicionales.

El 8 de septiembre se celebró una vista para discutir la solicitud de la defensa para trasladar a la imputada a una institución para menores, a lo que el DCR se opuso. “La mejor localización para esta joven es donde se encuentra”, dijo Quiñones en ese momento.

Mientras, Parra explicó en sala que disposiciones de un caso civil en el Tribunal Federal establecen que una persona procesada como adulta no puede estar en una población de menores. Parra añadió que la imputada no está en contacto con adultos.

En ese sentido, mencionó que Avilés Cabrera está en un área separada en el Centro Médico Correccional, donde tiene acceso más inmediato a atención médica, a diferencia de la institución juvenil ubicada en Ponce.

Asimismo, explicó que, de ser declarada culpable, tampoco cumpliría la sentencia en una institución juvenil, sino en una zona para “jóvenes adultos” dentro de un complejo correccional para adultos. Dicha zona está reservada para reclusas menores de 21 años.

No obstante, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, abogadas de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) que representan a la imputada, alertaron en la vista que el aislamiento 24 horas al día afecta a Avilés Cabrera ante la falta de acceso a recreación y servicios de Educación Especial.

El día de los hechos, dos menores de 16 años llegaron al hospital Menonita de Aibonito con heridas de arma blanca. Pratts Rosario falleció mientras recibía asistencia médica, mientras que el menor que la acompañó sobrevivió. El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.

Personal del hospital alertó a la Uniformada sobre la situación.

Según la investigación, los dos menores se encontraban en una actividad de cierre de verano auspiciada por el municipio y, al finalizar, caminaron hasta el mencionado lugar donde había un grupo de personas.