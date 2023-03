El desfile de prueba por parte del Ministerio Público y el equipo de defensa en el juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, culminó hoy, martes, tras el testimonio de los últimos cuatro testigos del caso.

La prueba finalizó con la presentación -por parte del equipo de defensa- del testigo Raúl Torres Gómez, quien fungía como director de la Oficina de Desarrollo Económico de Guaynabo y presidió por un tiempo la Junta de Subastas de ese municipio, para que detallara la práctica del proceso de subastas.

Durante su testimonio, el exfuncionario, que fue despedido en diciembre de 2021, declaró que no reconocía el nombre de la empresa “Island Builders”, compañía a la que se vincula el empresario Oscar Santamaría, que ganó un contrato millonario de uno de dos proyectos municipales inicialmente subastados para mejoras en ese ayuntamiento.

Según Torres Gómez, durante el proceso de subasta para esos dos proyectos en varios sectores del barrio Ríos, ninguna persona inicialmente presentó una propuesta, pese a que el comité de Subastas hizo dos convocatorias. Ante esto, la Junta determinó convertir el proceso en uno administrativo y lo enviaron al ejecutivo tras aprobación de la legislatura municipal, toda vez que mencionó que el alcalde no tuvo nada que ver en el escogido de los ganadores del contrato.

No obstante, en su contrainterrogatorio, la fiscalía optó por enfocarse en delinear los vínculos de Torres Gómez con diversos miembros de la Junta de Subastas, mostrando al jurado varias imágenes de una cuenta de Instagram donde aparecía Torres Gómez junto al director de Transportación de Guaynabo, Alexis Durán, el director de Obras Públicas de ese municipio, Wilfredo Martínez y la exprimera dama municipal, Liza Fernández, quien en 2003 estuvo casada con Torres Gómez.

Una de las fotos muestra a Torres Gómez junto a Fernández, Pérez Otero y Durán mientras celebraban una salida en un crucero durante el año 2016, confirmó el testigo a la fiscalía.

El quinto día de juicio reanudó, en la mañana, con el interrogatorio a la directora del programa de Head Start de ese municipio, Marisol Monserrate Condo, tras ser presentada por la Fiscalía federal. La funcionaria respondió preguntas en referencia a documentos de certificaciones de otorgamiento de fondos federales para la reconstrucción y reparación de algunas de las instalaciones de ese programa.

Este programa recibía dinero tanto del Municipio como del Gobierno Federal para un total anual de unos $11 millones.

Luego del testimonio de Monserrate Condo, el Ministerio Público sentó a testificar a Abraham David Espada, quien trabaja como auditor en la Oficina de Auditores del Contralor Electoral, para arrojar luz en los informes de ingresos del comité electoral del exalcalde para las fechas entre 2019 a 2021.

El auditor detalló varios informes que redactó -como parte de su trabajo- sobre los gastos, ingresos y donativos de Pérez Otero mientras fungía como alcalde. De ellos, resalta una deuda que mantuvo durante un tiempo en el 2019 de unos $6,000, aunque para el informe del último cuatrienio del ese año ese deuda ya no existía.

A preguntas de la defensa, el auditor detalló, además, que trabajó las auditorías del comité electoral del exalcalde y que detectó varias irregularidades.

“En la auditoría se detectaron ingresos y gastos no informados, ingresos que no fueron depositados en la cuenta de banco, pagos en efectivo mayores de $250, donantes no identificados conforme a la ley y solicitud de pautas en pagos después que la pauta se realizó y déficit en controles internos”, informó David Espada en la corte federal.

La última testigo por parte del Ministerio Público fue la oficial de Hacienda, Leisa Alejandro Castro, a quien se le presentaron -como referencia para el interrogatorio- las planillas de contribución de ingreso de los años 2019 al 2021. En estas planillas se establece que el exalcalde devengó un salario de $88,540 durante el 2019, $87,840 para el año 2020, y $84,211 para el año 2021.

“¿Para los años 2019, 2020 y 2021, Ángel Pérez Otero informó ingresos adicionales a los que recibió del Municipio de Guaynabo?”, cuestionó la fiscal, a lo que la testigo contestó que “si no están en el documento de planilla, no”.

Tras escuchar a todos los testigos, la juez excusó al jurado hasta mañana, miércoles, a las 9:30 de la mañana, cuando se espera que las partes den sus argumentos finales. Luego de este proceso, la jueza impartirá las instrucciones al jurado para que se retiren a deliberar.

A Pérez Otero se le acusa de aceptar sobornos por parte del empresario Oscar Santamaría para beneficiarlo en la adquisición de un contrato de mejoras municipales que presuntamente se continuó inflando durante los años.

Durante el transcurso del caso se había anticipado que el exalcalde podría haberse sentado a testificar en su propia defensa, no obstante, el abogado Osvaldo Carlo aclaró que tomaron la determinación de que esto no era necesario hoy.

Mientras, el abogado confirmó que el equipo de defensa presentó una moción de absolución perentoria que fue discutida luego del desfile de prueba de la fiscalía, pero no se reveló la determinación de la juez.

“Es algo que no está en el récord público… Se discutió al lado del estrado pero hasta que ella no la haga pública no podemos hablar de ella”, informó el abogado.

A preguntas de la prensa sobre si el licenciado consideró si logró probar su argumento sobre la falta de credibilidad de Santamaría, el abogado estableció que entiende que sí.

“La defensa hace una determinación en base a la prueba que se presenta. O sea que los testigos que nosotros teníamos anunciado internamente eran múltiples, pero decidimos traer al testigo que nosotros entendíamos que cubría unas áreas importantes en el caso”, expresó Carlo en entrevista con los medios.

El caso contra Pérez Otero se extendió hasta su quinto día hoy y ha visto las declaraciones notables testigos como el mismo Santamaría, quien alegó haber sobornado al exalcalde para beneficiarse en los procesos de subastas, y el exalcalde de Cataño, Félix “el Cano” Delgado, quien reveló el “modus operandi” de los alcaldes y aquellos que los apoyan en las contrataciones públicas.