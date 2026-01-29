Del romance clandestino con una niñera al asesinato de su esposa: declara el acusado del crimen

Richmond, Virginia - Un hombre testificó el miércoles que amaba a su esposa y no quería poner fin a su matrimonio, a pesar de tener una aventura con la niñera de su familia en lo que se convertiría en un extenso caso de doble homicidio centrado en los dos.

Vestido con un traje gris y una corbata a cuadros, Brendan Banfield declaró bajo juramento ante un tribunal de Fairfax, Virginia, sobre lo ocurrido el día en que empezó a engañar a su difunta esposa, Christine Banfield, con Juliana Peres Magalhães en lo que, según él, fue una aventura casual. Describió a Magalhães acercando su silla a la suya mientras cenaban una noche en la que su esposa estaba fuera de la ciudad. Declaró que ella le siguió hasta su habitación a la hora de acostarse y que él no se lo impidió.

Pero Banfield declaró que él y Magalhães no conspiraron para matar a su esposa y a otro hombre en los meses siguientes, a pesar de lo que sugieren los fiscales.

“Creo que es una línea de interrogatorio absurda para algo que no es serio, que se hizo un plan para deshacerse de mi esposa”, testificó. “Eso es una absoluta locura”.

Banfield está acusado de asesinato con agravantes en los asesinatos de su esposa y Joe Ryan. Su testimonio será una prueba clave que un jurado del norte de Virginia tendrá que sopesar este mes. Banfield, que se ha declarado inocente, podría ser condenado a cadena perpetua.

Los fiscales dicen que Banfield y Magalhães atrajeron a Ryan a su casa. Según las autoridades, los dos le dispararon y Banfield apuñaló a su esposa, montando la escena para que pareciera que Ryan había sido un depredador apuñalando a Christine Banfield.

Uno de los testigos que corrobora la teoría de los fiscales es la propia Magalhães.

A principios de enero, Magalhães declaró que ella y Banfield habían creado una cuenta a nombre de Christine Banfield en una plataforma de redes sociales para personas interesadas en fetiches sexuales. Allí, Ryan se conectó con la cuenta, y los usuarios hicieron planes para reunirse para un encuentro sexual que implicaba un cuchillo.

Ella testificó sobre el plan de Banfield de matar a su esposa y vivir su vida con Magalhães después de que comenzaran su romance, tramando durante meses su artimaña.

Banfield testificó que la omisión de la niñera -que vivía en la residencia del matrimonio- a los funcionarios era mentira, diciendo que “no había ningún plan”. También dijo que tanto él como su esposa tuvieron aventuras a lo largo de sus 19 años de relación, pero que decidieron mediante terapia de pareja continuar con su matrimonio.

Su testimonio se produce en un momento en que John Carroll, abogado de Banfield, pasó gran parte del juicio examinando los motivos de Magalhães en el caso. La exniñera fue acusada inicialmente de asesinato en segundo grado por la muerte de Ryan, pero desde entonces se ha declarado culpable de homicidio involuntario.

Por ejemplo, Magalhães no recordaba quién creó la dirección de correo electrónico conectada a la cuenta de las redes sociales ni dónde estaban ella y Brendan Banfield el día en que se obtuvo. Testificó que no recordaba quién escribió qué mensajes a Ryan. Y admitió bajo juramento haber negociado con un autor de novelas policíacas y con productores para compartir su historia a cambio de dinero.

En el estrado, Banfield habló de su relación con su esposa, describiéndolos como inseparables a pesar de la aventura. “Estuvimos juntos todo el tiempo. No nos separamos en ningún momento”, dijo Banfield.

“¿Querías a tu mujer?”, preguntó Carroll en un momento dado.

“Mucho”, dijo.

“¿Quería continuar su matrimonio con su mujer?”, dijo su abogado.