Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Del romance clandestino con una niñera al asesinato de su esposa: declara el acusado del crimen

Brendan Banfield aseguró ante la corte de Virginia que amaba a su pareja y que no quería poner fin a su matrimonio

29 de enero de 2026 - 8:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Brendan Banfield mira durante su juicio por doble asesinato en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax. (Tom Brenner)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Richmond, Virginia - Un hombre testificó el miércoles que amaba a su esposa y no quería poner fin a su matrimonio, a pesar de tener una aventura con la niñera de su familia en lo que se convertiría en un extenso caso de doble homicidio centrado en los dos.

RELACIONADAS

Vestido con un traje gris y una corbata a cuadros, Brendan Banfield declaró bajo juramento ante un tribunal de Fairfax, Virginia, sobre lo ocurrido el día en que empezó a engañar a su difunta esposa, Christine Banfield, con Juliana Peres Magalhães en lo que, según él, fue una aventura casual. Describió a Magalhães acercando su silla a la suya mientras cenaban una noche en la que su esposa estaba fuera de la ciudad. Declaró que ella le siguió hasta su habitación a la hora de acostarse y que él no se lo impidió.

Pero Banfield declaró que él y Magalhães no conspiraron para matar a su esposa y a otro hombre en los meses siguientes, a pesar de lo que sugieren los fiscales.

“Creo que es una línea de interrogatorio absurda para algo que no es serio, que se hizo un plan para deshacerse de mi esposa”, testificó. “Eso es una absoluta locura”.

Banfield está acusado de asesinato con agravantes en los asesinatos de su esposa y Joe Ryan. Su testimonio será una prueba clave que un jurado del norte de Virginia tendrá que sopesar este mes. Banfield, que se ha declarado inocente, podría ser condenado a cadena perpetua.

Los fiscales dicen que Banfield y Magalhães atrajeron a Ryan a su casa. Según las autoridades, los dos le dispararon y Banfield apuñaló a su esposa, montando la escena para que pareciera que Ryan había sido un depredador apuñalando a Christine Banfield.

Uno de los testigos que corrobora la teoría de los fiscales es la propia Magalhães.

A principios de enero, Magalhães declaró que ella y Banfield habían creado una cuenta a nombre de Christine Banfield en una plataforma de redes sociales para personas interesadas en fetiches sexuales. Allí, Ryan se conectó con la cuenta, y los usuarios hicieron planes para reunirse para un encuentro sexual que implicaba un cuchillo.

Ella testificó sobre el plan de Banfield de matar a su esposa y vivir su vida con Magalhães después de que comenzaran su romance, tramando durante meses su artimaña.

Banfield testificó que la omisión de la niñera -que vivía en la residencia del matrimonio- a los funcionarios era mentira, diciendo que “no había ningún plan”. También dijo que tanto él como su esposa tuvieron aventuras a lo largo de sus 19 años de relación, pero que decidieron mediante terapia de pareja continuar con su matrimonio.

Su testimonio se produce en un momento en que John Carroll, abogado de Banfield, pasó gran parte del juicio examinando los motivos de Magalhães en el caso. La exniñera fue acusada inicialmente de asesinato en segundo grado por la muerte de Ryan, pero desde entonces se ha declarado culpable de homicidio involuntario.

Por ejemplo, Magalhães no recordaba quién creó la dirección de correo electrónico conectada a la cuenta de las redes sociales ni dónde estaban ella y Brendan Banfield el día en que se obtuvo. Testificó que no recordaba quién escribió qué mensajes a Ryan. Y admitió bajo juramento haber negociado con un autor de novelas policíacas y con productores para compartir su historia a cambio de dinero.

En el estrado, Banfield habló de su relación con su esposa, describiéndolos como inseparables a pesar de la aventura. “Estuvimos juntos todo el tiempo. No nos separamos en ningún momento”, dijo Banfield.

“¿Querías a tu mujer?”, preguntó Carroll en un momento dado.

“Mucho”, dijo.

“¿Quería continuar su matrimonio con su mujer?”, dijo su abogado.

“Sí”.

Tags
Breaking NewsVirginiaEstados UnidosAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 29 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: