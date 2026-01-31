Denunció haber sido asaltado y secuestrado, pero resultó ser falso: ahora enfrenta cargos
El hombre de 47 años alegó que los hechos ocurrieron detrás de un negocio en Guaynabo
31 de enero de 2026 - 11:35 AM
El juez Juan Portell, del Tribunal de Bayamón, halló causa para arresto contra un hombre que informó a la Policía haber sido secuestrado y despojado de su vehículo, alegaciones que supuestamente resultaron ser falsas.
El imputado fue identificado como Diego F. Pagán Cortés, de 47 años y residente en Guaynabo, contra quien se radicó un cargo por declaraciones o alegaciones falsas sobre un delito.
Según la investigación, los hechos alegadamente ocurrieron el 8 de noviembre de 2025, cuando Pagán Cortés denunció que había sido víctima del hurto de un vehículo mediante robo y que, durante el incidente, fue secuestrado, en hechos que supuestamente ocurrieron detrás de un negocio en Guaynabo.
Sin embargo, durante el curso de la pesquisa, las autoridades determinaron que la versión ofrecida no era verídica.
Tras evaluar la prueba presentada, el togado halló causa para arresto y le fijó una fianza de $5,000, la cual prestó, quedando citado para el próximo 12 de febrero para la vista preliminar.
