Denunció haber sido asaltado y secuestrado, pero resultó ser falso: ahora enfrenta cargos

El juez Juan Portell, del Tribunal de Bayamón, halló causa para arresto contra un hombre que informó a la Policía haber sido secuestrado y despojado de su vehículo, alegaciones que supuestamente resultaron ser falsas.

El imputado fue identificado como Diego F. Pagán Cortés, de 47 años y residente en Guaynabo, contra quien se radicó un cargo por declaraciones o alegaciones falsas sobre un delito.

Según la investigación, los hechos alegadamente ocurrieron el 8 de noviembre de 2025, cuando Pagán Cortés denunció que había sido víctima del hurto de un vehículo mediante robo y que, durante el incidente, fue secuestrado, en hechos que supuestamente ocurrieron detrás de un negocio en Guaynabo.

Sin embargo, durante el curso de la pesquisa, las autoridades determinaron que la versión ofrecida no era verídica.