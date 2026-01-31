Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Denunció haber sido asaltado y secuestrado, pero resultó ser falso: ahora enfrenta cargos

El hombre de 47 años alegó que los hechos ocurrieron detrás de un negocio en Guaynabo

31 de enero de 2026 - 11:35 AM

La Policía emitió la alerta porque la querella notificaba el secuestro de una niña de cinco años. (Archivo GFR Media)
Tras evlauar la prueba presentada, el togado halló causa para arresto y le fijó una fianza de $5,000.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El juez Juan Portell, del Tribunal de Bayamón, halló causa para arresto contra un hombre que informó a la Policía haber sido secuestrado y despojado de su vehículo, alegaciones que supuestamente resultaron ser falsas.

El imputado fue identificado como Diego F. Pagán Cortés, de 47 años y residente en Guaynabo, contra quien se radicó un cargo por declaraciones o alegaciones falsas sobre un delito.

Según la investigación, los hechos alegadamente ocurrieron el 8 de noviembre de 2025, cuando Pagán Cortés denunció que había sido víctima del hurto de un vehículo mediante robo y que, durante el incidente, fue secuestrado, en hechos que supuestamente ocurrieron detrás de un negocio en Guaynabo.

Sin embargo, durante el curso de la pesquisa, las autoridades determinaron que la versión ofrecida no era verídica.

Tras evaluar la prueba presentada, el togado halló causa para arresto y le fijó una fianza de $5,000, la cual prestó, quedando citado para el próximo 12 de febrero para la vista preliminar.

