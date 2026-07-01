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Día 15: juicio contra Elvia Cabrera entra en etapa decisiva con testimonios de alto impacto

El proceso judicial se realiza ante el juez Luis S. Barreto en el Tribunal de Aibonito

1 de julio de 2026 - 8:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Juicio contra Elvia Cabrera Rivera, acusada del asesinato de Gabriela Nicole Pratts en Aibonito. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Nota del editor: visita este sitio especial para consultar todo el contenido de la cobertura del caso de Gabriela Nicole.

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Aibonito - El juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera, acusada del asesinato de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido en agosto de 2025 en Aibonito, entra este miércoles en una etapa decisiva con la presentación de testimonios de alto impacto.

Ante el juez Luis S. Barreto, en la sala 1 del Tribunal de Aibonito, se espera que comparezcan tres testigos, incluido Chrisangel González Rodríguez, quien también resultó herido la noche en que Pratts Rosario fue agredida mortalmente en el desvío Roberto Colón.

La comparecencia del menor y de los otros dos testigos estaba programada para la semana pasada. Sin embargo, una emergencia informada por una de las fiscales obligó a suspender la jornada antes de que pudiera continuar el desfile de testigos en sala.

El testimonio de González Rodríguez es considerado una pieza clave para el caso, ya que podría aportar detalles nuevos y ofrecer información que fortalezca o ponga a prueba la teoría del Ministerio Público respecto a lo sucedido entre el 10 y el 11 de agosto de 2025.

Además, el agente Alfredo Fortier Soto declaró bajo juramento el 1 de mayo, día en que comenzó el desfile de prueba en el juicio, que González Rodríguez señaló a Anthonieska Avilés Cabrera como la persona que hirió a su mejor amiga la noche del trágico incidente.

Por estos hechos, madre e hija enfrentan dos cargos cada una por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el uso y/o portación de un arma blanca. De ser halladas culpables, ambas se exponen a pasar más de 99 años en prisión.

Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito.Allanamiento a la residencia de Elvia Cabrera.Imagen admitida como evidencia en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera. En la misma se observa a Anthonieska Avilés Cabrera.
1 / 31 | 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts. Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. - Poder Judicial

La teoría del Ministerio Público es que la noche del 10 de agosto de 2025, ambas acusadas actuaron en común y mutuo acuerdo para perpetrar el asesinato de la menor, que estaba próxima a cumplir sus 17 años y comenzar el último año de escuela superior.

Los hechos se desencadenaron en medio de una trifulca ocurrida en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, donde esa noche se registraron varias peleas. Durante el altercado, la menor sufrió múltiples heridas de arma blanca y fue transportada al hospital Menonita.

En la mencionada institución médica, la doctora Carla Mercado certificó su muerte a las 12:35 a.m. del lunes 11 de agosto de 2025. Según la prueba presentada durante el juicio, el personal médico informó que la menor recibió ocho heridas de arma blanca.

Sin embargo, la autopsia realizada por un patólogo del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), que declaró en la etapa de vista preliminar, reveló que en realidad la adolescente sufrió 11 heridas punzocortantes, una de las cuales le perforó el corazón y resultó mortal.

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ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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