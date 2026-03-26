Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Discusión por tarjeta del PAN: hombre que habría agredido a su madre con una chancleta enfrentará la justicia

Luis Xavier Acevedo Cruz, de 42 años, enfrenta cargos por maltrato a persona de edad avanzada

26 de marzo de 2026 - 10:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de la tarjeta del PAN. (Juan Luis Martínez Pérez)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El juez Davier Alfaro Alfaro, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para arresto contra un hombre imputado de agredir con una cancleta a su madre, de 68 años, mientras pretendía quitarle su tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

RELACIONADAS

Durante la vista de Regla 6, la fiscal Milagros M. Guntín Pagán presentó cargos contra Luis Xavier Acevedo Cruz, de 42 años, residente de Aguadilla, por maltrato a persona de edad avanzada y amenazada, delitos tipificados en el Código Penal de Puerto Rico.

Tras examinar la prueba, el togado le impuso a Acevedo Cruz una fianza de $150,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, hasta el inicio de la vista preliminar en su contra, cuya fecha se desconoce.

Según la investigación realizada por la Policía, los hechos habrían ocurrido en la residencia de la madre de Acevedo Cruz, en el barrio Camaceyes, en Aguadilla, cuando se alega que el imputado la agredió tras lanzarle una chancleta que le dio en su rostro.

Luis Xavier Acevedo Cruz, de 42 años, residente de Aguadilla.
Luis Xavier Acevedo Cruz, de 42 años, residente de Aguadilla. (Suministrada)

Posteriormente, “la empujó con las manos, lo que le provocó que cayera sobre la cama. Acto seguido, la agarró por una de sus piernas y la haló, mientras le decía palabras soeces y la amenazó de muerte”, indica el informe preliminar provisto por la Uniformada.

“Estos actos se originaron debido a que su hijo pretendía apropiarse de las tarjetas de asistencia nutricional (cupones) y seguro social”, dice el reporte.

La investigación del caso fue trabajada por el agente Kelvin González Vadi, supervisado por la sargento Stephanie Carrión, adscritos al Distrito de Aguadilla.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICMaltrato de ancianosDepartamento de la Familia
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 26 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: