Discusión por tarjeta del PAN: hombre que habría agredido a su madre con una chancleta enfrentará la justicia

El juez Davier Alfaro Alfaro, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para arresto contra un hombre imputado de agredir con una cancleta a su madre, de 68 años, mientras pretendía quitarle su tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Durante la vista de Regla 6, la fiscal Milagros M. Guntín Pagán presentó cargos contra Luis Xavier Acevedo Cruz, de 42 años, residente de Aguadilla, por maltrato a persona de edad avanzada y amenazada, delitos tipificados en el Código Penal de Puerto Rico.

Tras examinar la prueba, el togado le impuso a Acevedo Cruz una fianza de $150,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, hasta el inicio de la vista preliminar en su contra, cuya fecha se desconoce.

Según la investigación realizada por la Policía, los hechos habrían ocurrido en la residencia de la madre de Acevedo Cruz, en el barrio Camaceyes, en Aguadilla, cuando se alega que el imputado la agredió tras lanzarle una chancleta que le dio en su rostro.

PUBLICIDAD

Luis Xavier Acevedo Cruz, de 42 años, residente de Aguadilla. (Suministrada)

Posteriormente, “la empujó con las manos, lo que le provocó que cayera sobre la cama. Acto seguido, la agarró por una de sus piernas y la haló, mientras le decía palabras soeces y la amenazó de muerte”, indica el informe preliminar provisto por la Uniformada.

“Estos actos se originaron debido a que su hijo pretendía apropiarse de las tarjetas de asistencia nutricional (cupones) y seguro social”, dice el reporte.