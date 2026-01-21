Encuentran causa para arresto contra dos hombres que presuntamente dispararon en el hotel Guajataca

La jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, encontró causa para arresto contra dos hombres que presuntamente abrieron fuego en el hotel Guajataca de Quebradillas el lunes e hirieron a una persona.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, el fiscal Luis O. Martínez, de la Fiscalía de Arecibo, formuló siete cargos contra Culberto Mercado Rodríguez y Jan Carlo Nazario Ramos, incluyendo cuatro denuncias por el Artículo 6.09 de la Ley de Armas (portación, posesión y/o uso ilegal de un arma de fuego) y tres bajo el Artículo 6.22 (fabricación, distribución, posesión y/o uso de municiones).

Tras analizar la prueba desfilada, Calderón Cestero encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza global de $750,000. De momento, no se indicó si los imputados prestaron el monto.

La vista preliminar se celebrará el 3 de febrero.

Según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, Mercado Rodríguez y Nazario Ramos abrieron fuego dentro del hotel, aunque, al momento, la Policía no ha ofrecido detalles sobre la razón por la cual dispararon.

Según la explicación que brindó un guardia de seguridad a la Policía el día de los hechos, divisó a una persona armada en los predios del hotel que le realizó un disparo. El guardia, supuestamente, repelió la agresión e hirió a la persona.

Miriam Cordero, la gerente del hotel, dijo a Telenoticias que el guardia privado se percató de que una persona estaba en un área no autorizada, y cuando fue a confrontarlo, la persona abrió fuego. El guardia repelió la agresión, según Cordero.