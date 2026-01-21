Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran causa para arresto contra dos hombres que presuntamente dispararon en el hotel Guajataca

A ambos individuos se les fijó una fianza global de $700,000

21 de enero de 2026 - 10:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El juicio fue en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. (GFR Media)
La juez Alba Calderón impuso a los imputados una fianza global de $700,000 y la vista preliminar fue pautada para el 3 de febrero.
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, encontró causa para arresto contra dos hombres que presuntamente abrieron fuego en el hotel Guajataca de Quebradillas el lunes e hirieron a una persona.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, el fiscal Luis O. Martínez, de la Fiscalía de Arecibo, formuló siete cargos contra Culberto Mercado Rodríguez y Jan Carlo Nazario Ramos, incluyendo cuatro denuncias por el Artículo 6.09 de la Ley de Armas (portación, posesión y/o uso ilegal de un arma de fuego) y tres bajo el Artículo 6.22 (fabricación, distribución, posesión y/o uso de municiones).

Tras analizar la prueba desfilada, Calderón Cestero encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza global de $750,000. De momento, no se indicó si los imputados prestaron el monto.

La vista preliminar se celebrará el 3 de febrero.

Según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, Mercado Rodríguez y Nazario Ramos abrieron fuego dentro del hotel, aunque, al momento, la Policía no ha ofrecido detalles sobre la razón por la cual dispararon.

Según la explicación que brindó un guardia de seguridad a la Policía el día de los hechos, divisó a una persona armada en los predios del hotel que le realizó un disparo. El guardia, supuestamente, repelió la agresión e hirió a la persona.

Miriam Cordero, la gerente del hotel, dijo a Telenoticias que el guardia privado se percató de que una persona estaba en un área no autorizada, y cuando fue a confrontarlo, la persona abrió fuego. El guardia repelió la agresión, según Cordero.

La Policía arrestó, en principio, a tres personas. Sin embargo, la Fiscalía de Arecibo solo formuló cargos contra Mercado Rodríguez y Nazario Ramos.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
