Encuentran causa para arresto de un hombre por agredir con machete a un policía

El Tribunal de Bayamón encontró el lunes causa para el arresto de un hombre sospechoso de agresión con un machete contra un agente de la Policía.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que contra el hombre de 46 años se radicaron cargos por violación a la Ley de Armas, tentativa de asesinato y daños agravados.

Los hechos fueron reportados el pasado 24 de febrero, en el kilómetro 2.1 del barrio Nuevo, Sector Los Vargas en Dajaos, Bayamón.

Según el comunicado de la Policía, la investigación reflejó que “en la madrugada de ese día, los agentes Rosado Padilla y López Aquino fueron a investigar una querella sobre un caso médico”.

Agregó que al llegar al lugar se toparon con el imputado, “quien se mostró agresivo y portando un machete golpeó a uno de los agentes del orden público, por lo que repelieron la agresión, utilizando su arma de reglamento”.

“El imputado resultó con una herida de bala en el muslo izquierdo siendo transportado hasta el Centro Médico de Río Piedras en condición estable”, agregó.

El agente López Aquino resultó herido en la nariz, así como con hematomas en el rostro y mano.

Ayer, 2 de marzo, el sospechoso fue dado de alta, por lo que se procedió con la radicación de cargos.

El caso fue investigado por la agente Vivian Acevedo y el sargento Julio Figueroa, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón. Luego fue consultado con el fiscal Carlos Rodríguez, quien instruyó la radicación de los cargos.