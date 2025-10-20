Enfrentará juicio mujer que abandonó perro por tres semanas en un apartamento en San Juan

El juez Jimmy Ed Sepúlveda, del Tribunal de San Juan, encontró causa para juicio este lunes contra una mujer que fue imputada de abandono animal, en septiembre, tras abandonar un perro por tres semanas en un apartamento del Condominio Jardines de Berwind, en el mencionado pueblo.

Contra Aurangelis Santos González, de 29 años, se presentaron cargos por abandono de animal que terminaron en muerte.

Según la investigación de la Unidad de Impacto, Control y Bienestar Animal del Municipio de San Juan, Santos González presuntamente dejó a un perro de raza siberian husky desatendido por varias semanas, sin alimentos ni cuidados básicos.

La denuncia habría sido presentada por la dueña del apartamento donde vivía Santos González, quien alegó que esta “abandonó la vivienda dejando al animal encerrado”. Esta también había indicado que cuando logró acceso al lugar, el can se encontraba moribundo y deshidratado. Posteriormente, y tras varios días de tratamiento médico, el perro murió.

