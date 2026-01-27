Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Entregan declaraciones de testigos para juicio contra Elvia Cabrera por el asesinato de Gabriela Pratts

La Fiscalía de Aibonito reveló que una de las declaraciones no fue terminada

27 de enero de 2026 - 1:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
The trial against Elvia Cabrera Rivera, Anthioneska's mother, for the murder of Gabriela Nicole Pratts Rosario is scheduled to begin on Thursday, January 29. (Pablo Martinez)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

A tres días de que comience el juicio, la Fiscalía de Aibonito entregó a la defensa de Elvia Cabrera las declaraciones juradas de testigos con relación al asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario.

RELACIONADAS

Una moción firmada por los fiscales Orlando Velázquez Reyes y Silda Rubio Barreto reveló a los abogados de Cabrera las identidades de, al menos, doce personas que pretenden sentar a declarar en el juicio.

Sin embargo, la copia disponible para el público solo identifica a los testigos por sus iniciales.

La moción detalla que entregó las declaraciones juradas de once testigos, mientras que incluye a otro cuya declaración “se le comenzó a tomar el 14 de agosto de 2025” pero “no se terminó o completó” y el documento “no fue juramentado”.

Familiares y amigos se dieron cita hoy en la fraternidad Nu Delta Chi, en Aibonito, para el funeral de Gabriela Nicole Pratts Rosario. La joven de 16 años fue asesinada la madrugada del lunes en medio de un incidente violento.Los hechos fueron reportados a eso de las 12:00 a.m. del lunes, cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano.
1 / 14 | En imágenes: así fue el funeral de Gabriela Nicole, adolescente asesinada en Aibonito. Familiares y amigos se dieron cita hoy en la fraternidad Nu Delta Chi, en Aibonito, para el funeral de Gabriela Nicole Pratts Rosario. - Ramon "Tonito" Zayas

El juicio en su fondo está pautado para comenzar este jueves, a la 1:30 p.m., en el Tribunal de Aibonito.

El asesinato de Pratts Rosario se reportó el 11 de agosto, luego de que dos menores de 16 años llegaran heridos de arma blanca al hospital Menonita de Aibonito.

El crimen ocurrió en el desvío ​Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.

La llamada alertó sobre dos jóvenes, una fémina y un hombre, que llegaron hasta la institución. Poco después, Pratts Rosario, que era la fémina, falleció.

Por estos hechos, las autoridades formularon cargos contra Cabrera y su hija, Anthoneiska Avilés, quien está pautada para enfrentar la vista preliminar en febrero, pues ambos casos fueron separados.

Contra ambas pesan cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

