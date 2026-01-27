Entregan declaraciones de testigos para juicio contra Elvia Cabrera por el asesinato de Gabriela Pratts
La Fiscalía de Aibonito reveló que una de las declaraciones no fue terminada
27 de enero de 2026 - 1:30 PM
A tres días de que comience el juicio, la Fiscalía de Aibonito entregó a la defensa de Elvia Cabrera las declaraciones juradas de testigos con relación al asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario.
Una moción firmada por los fiscales Orlando Velázquez Reyes y Silda Rubio Barreto reveló a los abogados de Cabrera las identidades de, al menos, doce personas que pretenden sentar a declarar en el juicio.
Sin embargo, la copia disponible para el público solo identifica a los testigos por sus iniciales.
La moción detalla que entregó las declaraciones juradas de once testigos, mientras que incluye a otro cuya declaración “se le comenzó a tomar el 14 de agosto de 2025” pero “no se terminó o completó” y el documento “no fue juramentado”.
El juicio en su fondo está pautado para comenzar este jueves, a la 1:30 p.m., en el Tribunal de Aibonito.
El asesinato de Pratts Rosario se reportó el 11 de agosto, luego de que dos menores de 16 años llegaran heridos de arma blanca al hospital Menonita de Aibonito.
El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.
La llamada alertó sobre dos jóvenes, una fémina y un hombre, que llegaron hasta la institución. Poco después, Pratts Rosario, que era la fémina, falleció.
Por estos hechos, las autoridades formularon cargos contra Cabrera y su hija, Anthoneiska Avilés, quien está pautada para enfrentar la vista preliminar en febrero, pues ambos casos fueron separados.
Contra ambas pesan cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.
