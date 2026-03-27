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Hallan causa para arresto contra dúo por el asesinato de un hombre de Coamo en 2025

Jean Carlos Ortiz Rivera y Javier Núñez Arriaga enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas

27 de marzo de 2026 - 5:45 PM

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Jean Carlos Ortiz Rivera (izq.), de 23 años y residente en Coamo, y Javier Núñez Arriaga, de 39 años y vecino Villalba, enfrentan cargos de asesinato en primer grado. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Mariely Paradizo Pérez, del Tribunal de Aibonito, encontró causa para arresto, en la tarde de este viernes, contra dos sujetos imputados de asesinar en enero del año pasado a Richard Fernández Ortiz, alias “Turko”, en hechos ocurrido en Coamo, informó la Policía.

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La fiscal María Varas García presentó cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas —que incluyen portación, posesión o uso ilegal de armas largas semiautomáticas, automáticas o escopetas de cañón cortado— contra Jean Carlos Ortiz Rivera, de 23 años y residente en Coamo, y en ausencia a Javier Núñez Arriaga, de 39 años y vecino Villalba.

Paradizo Pérez le impuso a Ortiz Rivera una fianza de $1.8 millones, que no pudo prestar, siendo ingresado en la cárcel de Ponce hasta la fecha de su vista preliminar, mientras que emitió una orden de arresto contra Núñez Arriaga, quien permanece prófugo de la justicia.

Javier Núñez Arriaga, de 39 años y vecino Villalba, tiene una orden de arresto en su contra por imputaciones de asesinato en primer grado.
Javier Núñez Arriaga, de 39 años y vecino Villalba, tiene una orden de arresto en su contra por imputaciones de asesinato en primer grado. (Suministrada)

Según la investigación realizada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, el 6 de enero de 2025, a eso de las 10:36 de la noche, en la calle Sauce de la urbanización Valle Arriba, en Coamo, ambos sospechosos en común y mutuo acuerdo presuntamente dispararon en múltiples ocasiones contra Turko, de 39 años, ocasionándole la muerte en el acto.

La Policía urge a la ciudadanía a que, de tener alguna información que pudiera conducir al arresto de Núñez Arriaga a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020.

Jean Carlos Ortiz Rivera, de 23 años, enfrenta cargos de asesinato en prmer grado.
Jean Carlos Ortiz Rivera, de 23 años, enfrenta cargos de asesinato en prmer grado. (Suministrada)
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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