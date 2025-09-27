Opinión
27 de septiembre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan causa para arresto contra hombre que presuntamente agredió sexualmente a menor de 12 años

Emmanuel Rivera Natal, presuntamente, llevó a la víctima a un motel en dos ocasiones

27 de septiembre de 2025 - 12:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La vista preliminar de este caso fue señalada para el 7 de octubre. (GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

La jueza Carlia Soto Padua, del Tribunal de Ponce, halló causa para arresto contra un hombre imputado de agredir sexualmente a una menor de 12 años en hechos ocurridos entre finales de 2024 y principios de 2025.

Conforme a la investigación de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, el imputado, identificado como Emmanuel Rivera Natal, de 37 años, contactó a la menor mediante una aplicación no especificada.

Rivera Natal, supuestamente, acordó un encuentro con la menor, instancia en que presuntamente cometió el delito de actos lascivos. Posteriormente, según la Policía, la llevó a un motel en dos ocasiones, donde, según la Uniformada, la agredió sexualmente.

Ficha del imputado.
Ficha del imputado. (Suministrada)

Por estos hechos, la Fiscalía de Ponce formuló seis cargos por el artículo 130 (Agresión Sexual) del Código Penal de Puerto Rico, y dos cargos por el artículo 53 (maltrato) de la Ley de Menores.

Tras evaluar la prueba, Soto Padua encontró causa y fijó una finaza global de $400,000 que el imputado no prestó, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas.

La vista preliminar fue señalada para el 7 de octubre.

Tags
Breaking News Agresión sexual Maltrato de menores Departamento de Justicia CIC Policía de Puerto Rico
