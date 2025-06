Irá a juicio hombre imputado de dispararle a un desconocido en centro comercial de Carolina

La defensa de Rosario Rosario planteó que el acusado abrió fuego para defenderse de lo que entendía representaba un peligro. Sin embargo, las fiscales demostraron con éxito, en esta etapa, las razones por los cuales en este caso no aplica el derecho de legítima defensa.

Cháez Sánchez, sostuvo el Ministerio Público, no estaba armado al momento del ataque, no conocía al imputado y no tuvo un altercado con Rosario Rosario dentro de la tienda.