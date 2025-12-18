Juez anticipa que el juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario durará más de dos meses

Aibonito - El juez Luis Barreto Altieri estimó que el juicio por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario pudiera durar más de dos meses.

A preguntas del juez, la Fiscalía de Aibonito indicó que desfilará al menos 40 testigos en el juicio contra la coacusada Elvia Cabrera Rivera.

“Dos meses es poco”, comentó Barreto Altieri, que espera más de una sesión para la selección del jurado y quien separó varias fechas para vistas a partir del 8 de enero, cuando esperan resolver los últimos asuntos con el proceso de descubrimiento de prueba, aunque los abogados de la defensa no están seguros al momento.

Además, los abogados manifestaron que tienen pautado otro juicio a principios de febrero.

Ante ese planteamiento, Barreto Altieri mostró preocupación con que no haya comenzado el juicio para el 15 de febrero de 2026, porque entonces Cabrera Rivera podría ser liberada bajo hábeas corpus.

Por su parte, el fiscal Orlando Velázquez se mostró confiado en que el juicio podría comenzar en algunas de las fechas separadas antes del 15 de febrero.

Durante una vista de estatus celebrada este jueves, Barreto Altieri denegó el acceso a parte del contenido de los teléfonos de varios testigos en el caso contra Cabrera Rivera.

Los abogados de Cabrera Rivera radicaron una moción en la que solicitaron acceso a evidencia adicional a la que recibieron como parte del descubrimiento de prueba.

El abogado Yancarlos Maysonet Hernández incluyó una lista de diez personas, que figurarían en la lista de testigos del Ministerio Público, alegando que pudieran haber sostenido comunicaciones entre sí con información que consideran potencialmente exculpatoria o útil para impugnar su declaración durante el juicio.

Por su parte, Velázquez argumentó que la petición es “una expedición de pesca” porque no se ha demostrado que sea pertinente para el caso, mientras que sería “oneroso” para el Ministerio Público proceder a la ocupación y extraer el contenido de todos esos teléfonos, además de que atentaría contra la violación a los derechos a la intimidad de todas esas personas sin que exista causa para una orden de allanamiento.

Tras escuchar a las partes, el juez resolvió “no ha lugar” y le planteó a los abogados la opción de acudir directamente a cada persona para que, de forma voluntaria, accedan a mostrarles los contenidos de sus teléfonos.

Mientras, la defensa indicó que parte del interés del acceso a esos teléfonos es para encontrar el origen de unos “chats” en los que, presuntamente, participaron personas vinculadas al caso.

El abogado Alberto Rivera dijo que de la prueba recibida hasta el momento surge la mención de unos screenshots (capturas de pantalla) de unos mensajes intercambiados entre testigos del caso y Anthonieska Avilés Cabrera, hija de Elvia Cabrera Rivera y la segunda coacusada por el crimen, en un caso paralelo en etapa de vista preliminar.

El juez le dio a la Fiscalía cinco días para corroborar la existencia de esas imágenes y, de encontrarlas, deberá entregarlas a la defensa.

En otros asuntos discutidos, Barreto Altieri otorgó tres días a la Fiscalía para entregar notas de patólogos solicitadas por la defensa, así como una certificación de que ninguna cámara corporal de algún policía haya grabado vídeos al intervenir de alguna forma en momentos posteriores al asesinato. También otorgó el mismo tiempo para corroborar si existe alguna grabación de la llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre los hechos.

En cambio, no prosperó la petición de información de la defensa con relación al supuesto hurto del vehículo de Pratts Rosario después del crimen.

Los abogados argumentaron que un herido en un altercado relacionado al crimen se montó en el vehículo, que supuestamente fue robado tras el asesinato.

Sin embargo, Velázquez aseguró que en ese auto no se montó una persona herida y que el vehículo apareció unas horas después de que se reportara como robado. Señaló que la investigación del robo permanece activa, pero aseguró que no forma parte de la pesquisa sobre el asesinato.