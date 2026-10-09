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Juez encuentra culpable a supervisor de seguridad por la muerte de un hombre en hospital de Moca

Luis A. Vélez Pérez enfrentó un cargo de homicidio negligente por la muerte de Noel Méndez Gómez, de 65 años

9 de octubre de 2026 - 9:01 PM

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La vista de lectura de sentencia se llevará a cabo el 7 de diciembre. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El juez Miguel Ramírez Vargas, del Tribunal de Aguadilla, encontró culpable a Luis A. Vélez Pérez por un cargo de homicidio negligente relacionado con la muerte de Noel Méndez Gómez, de 65 años, en un incidente registrado el 12 de septiembre de 2022 en un hospital en Moca.

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El Departamento de Justicia resaltó, en declaraciones escritas, que la vista de lectura de sentencia se celebrará el 7 de diciembre.

Según argumentó la fiscal Sigrid Nazario del Toro, de la Fiscalía de Aguadilla, durante el juicio por tribunal de derecho, Méndez Gómez se encontraba hospitalizado en una institución no especificada por Justicia, pero insistía en fumar cigarrillos dentro del recinto.

Personal de enfermería solicitó la intervención de Vélez Pérez para que orientara a Méndez Gómez sobre la prohibición de fumar dentro del hospital.

Al llegar a la habitación de Méndez Gómez, Vélez Pérez le exigió que le entregara la caja de cigarrillos, a lo que la víctima se negó. Mientras revisaba las pertenencias de Méndez Gómez, Vélez Torres lo sujetó por ambos brazos, al tiempo que, según personal del hospital, lo empujó bruscamente contra la cama e impidió su movimiento.

El hombre le solicitó, en varias ocasiones, que lo soltara mientras dos supervisores de enfermería que presenciaron los hechos intervinieron para tratar de que lo liberara.

Posteriormente, Méndez Gómez colapsó y fue declarado muerto. La autopsia realizada por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) calificó la manera de muerte como homicidio al concluir que la tensión física y emocional provocada por el incidente causó un ataque cardíaco.

Tras analizar la prueba desfilada y las declaraciones de los testigos, Ramírez Vargas emitió el fallo de culpabilidad contra Vélez Pérez.

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TribunalesAsesinatosDepartamento de JusticiaMocaTribunal de AguadillaHospitales
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