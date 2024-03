“La definición dada por la agencia no se va a cambiar”: Educación defiende cómo distribuye su presupuesto

El Departamento de Educación defendió la distribución de su presupuesto y su definición sobre cuáles partidas pueden considerarse como destinadas a servicios directos a los estudiantes, y sostuvo que no establecerá cambios a menos que se enmiende la Ley 85 de Reforma Educativa de 2018.

“Tras evaluar los argumentos de ambas partes en atención a lo resuelto en la sentencia del 20 de diciembre de 2023, el Tribunal concluye que no procede conceder los remedios adicionales solicitados por la parte peticionaria en esta etapa de los procedimientos”, afirmó Martínez Piovanetti.

Sin embargo, Márquez argumentó que Educación incluyó en la definición de “servicios directos a estudiantes” gastos que no inciden directamente en lo que ocurre en los salones de clases, como el pago de seguros o las pensiones a docentes retirados.

Un análisis de la organización Espacios Abiertos concluyó que Educación ha asignado entre el 57% y el 63% de su presupuesto consolidado a proveer servicios directos a los estudiantes en los últimos seis años, una vez se extraen de los cálculos la partida de gastos destinada al pago de pensiones de docentes retirados, conocida como “pay go” o “pay as you go”.

Becas (ej. excelencia académica, deportes, viajes educativos, etc.)

Programa “Pay as you go” para empleados docentes

Márquez, en una moción presentada el 16 de febrero, estableció que aunque el pago de pensiones a docentes retirados debe ser parte del presupuesto, no puede considerarse como un gasto que represente servicios directos a estudiantes.

Por su parte, Educación resaltó que la Ley 85 no contiene una definición de qué gastos constituyen servicios directos a estudiantes.

“La ley no provee una definición de servicios directos, el legislador no lo definió y ahora no puede estar inconforme con la definición que construyó el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la insatisfacción que pueda tener el legislador con la definición construida por el Departamento de Educación lo debe trabajar en la arena legislativa”, lee la moción de la agencia, presentada el 26 de febrero.