Mark Thomas Rossini, el exagente federal que supuestamente participó del esquema para sobornar a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, se declaró no culpable este martes de los delitos que le imputan las autoridades federales.

Rossini, de 60 años, se expone hasta 20 años de cárcel por supuestamente conspirar con el dueño de Bancrédito International Bank & Trust, Julio Herrera Velutini, y otras personas para sobornar a la entonces gobernadora y cometer fraude electrónico.

Durante la vista, su abogado informó que Rossini se mudó a España para recibir tratamiento para el cáncer y solicitó que se le permita continuar residiendo en el país europeo mientras espera el día de juicio en su contra.

“Si es forzado a vivir a Estados Unidos, no tendrá acceso a sus doctores, no tiene plan de salud, por lo cual no podrá contar con el tratamiento médico que necesita”, expuso el togado.

Sin embargo, la magistrada Camille Vélez Rivé concluyó que el oficial de probatoria no tendrá forma de supervisar su libertad condicionada si se mantenía residiendo en Europa, por lo que le exigió mudarse a Estados Unidos. Vélez Rivé sí indicó que podrá viajar a España para tratamiento médico, en coordinación con su oficial de probatoria.

El abogado de defensa hizo saber a la magistrada que su cliente conoce acerca de la investigación federal desde hace 10 meses y le había informado al gobierno estadounidense que se encontraba en Madrid, además de haberse hecho disponible para la pesquisa.

“Desde el día uno, le hemos dicho al gobierno que nos vamos a hacer disponibles y nos vamos a entregar voluntariamente”, reiteró su abogado.

Vélez Rivé le impuso una fianza garantizada de $50,000.