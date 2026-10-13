“No existe prueba nueva”: Justicia confía que prevalecerá ante apelación de Elvia Cabrera

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El Departamento de Justicia aseguró, este martes, que está preparado para rebatir los argumentos que presente la defensa de Elvia Cabrera Rivera en su apelación y rechazó que exista evidencia nueva que justifique la celebración de un nuevo juicio por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, ocurrido en 2025, en Aibonito.

En declaraciones escritas, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, expresó que la agencia confía prevalecer ante los planteamientos legales de la defensa, que busca dejar sin efecto el veredicto de culpabilidad y la sentencia impuesta contra Cabrera Rivera por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

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“Como hemos expresado anteriormente, en el Departamento de Justicia estamos preparados para responder con argumentos contundentes a la apelación presentada por la defensa de Elvia Cabrera Rivera. Su culpabilidad quedó demostrada con evidencia sólida, más allá de duda razonable, durante un juicio que el pueblo tuvo la oportunidad de observar”, dijo Gómez Torres.

En la antesala de la presentación del recurso de apelación de la defensa -que hasta las 12:30 p.m. de este martes no ha sido presentado ante el Apelativo-, la titular de Justicia añadió: “No existe prueba nueva. Lo que la defensa ha calificado erróneamente como nueva evidencia estuvo disponible durante el juicio. Estamos listos para defender, una vez más, la justicia para Gabriela Nicole y su familia, y confiamos en que nuevamente prevaleceremos”.

Desde el día en que el jurado emitió el veredicto de culpabilidad, la defensa de la convicta -conformada por la licenciada Mayra López Mulero, junto a los abogados Alberto Rivera Ramos y Yancarlos Maisonet Hernández- adelantó que apelaría la determinación así tuvieran que recurrir ante el “Tribunal Supremo Celestial”.

Cabrera Rivera enfrenta una sentencia de 102 años de prisión por los dos cargos que enfrentaba de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por uso y/o portación de un arma blanca, la cual fue impuesta por el juez superior Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, quien presidió el notorio juicio por jurado.

El panorama que enfrenta la convicta contrasta con el que enfrenta su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 19 años y coacuasada en el caso criminal, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y fue sentenciada a 38 años de cárcel tras declararse culpable por asesinato en segundo grado con atenuantes y Ley de Armas.

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“Me declaro inocente”: lo que dijo Elvia Cabrera antes de escuchar su sentencia Así reaccionó la convicta por el asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, antes de ser sentenciada 102 años de prisión.

Los hechos del caso se remontan a la noche del domingo, 10 de agosto de 2025, día en que se celebró el Gran Cierre de Verano Municipal, cuando ocurrió una trifulca en el desvío Roberto Colón, que culminó con dos menores de 16 años heridos de arma blanca. Las víctimas eran Pratts Rosario, apodada cariñosamente como “Lela”, y su mejor amigo.

Ambos menores fueron trasladados en autos separados hasta el hospital Menonita, donde Pratts Rosario falleció en la madrugada del lunes, 11 de agosto de 2025, a 24 horas de cumplir sus 17 años. El crimen dio paso a una investigación que terminó en la radicación de cargos contra Cabrera Rivera y su hija, quien fue juzgada como adulta.

La teoría de la Fiscalía fue que ambas actuaron en común y mutuo acuerdo para perpetrar el crimen. Incluso, se alegó durante el proceso judicial, mediante testimonios, que Cabrera Rivera fue la persona que sacó esa noche el objeto punzante de su cartera y se lo entregó a su hija.

No obstante, durante las etapas del caso, generó mucha controversia una declaración que supuestamente hizo Avilés Cabrera a las autoridades, alegando que su madre y su hermana no estaban involucradas. Empero, la presunta admisión no fue presentada al jurado, aunque generó un fuerte careo en la sala judicial.

Ahora, con la apelación que se anticipa presentará la defensa de Cabrera Rivera, no queda claro si este elemento será nuevamente debatido en corte y cuál es la evidencia nueva que alega el equipo legal que existe, y si está relacionado con alguna otra declaración que haya hecho la joven tratando de exculpar a su madre.

102 años de prisión: la reacción de Elvia Cabrera al escuchar su sentencia Fue condenada a pasar el resto de su vida en la cárcel por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

De hecho, en la vista de sentencia, cuando se declaró culpable, Avilés Cabrera llegó a expresar que su madre es inocente y que los testigos mintieron en el juicio.