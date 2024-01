Luego de transcurridos once días desde el inicio del juicio federal por corrupción contra la exlegisladora María Milagros “Tata” Charbonier Laureano y su esposo, Orlando Montes Rivera, la Fiscalía y la defensa de los acusados presentarán este jueves sus argumentos finales.

Los fiscales a cargo del caso son Kathryn E. Fifield, Jonathan Edward Jacobson y Maria L. Montañez Concepción. En tanto, los licenciados Francisco Rebollo Casalduc y Anita Hill Adames, representan a Charbonier Laureano y Montes Rivera, respectivamente.

Los acusados enfrentan cargos por conspiración, robo de fondos federales, soborno, comisiones ilegales (kickbacks), fraude electrónico de servicios honestos y lavado de dinero. Además, la exlegisladora enfrenta uno adicional por obstrucción a la justicia.

El proceso se desarrolla en la sala 7, del Tribunal federal, en Hato Rey, ante la jueza Silvia Carreño Coll.

Cronología del caso federal

Charbonier Laureano, Montes Rivera, su hijo, Orlando Montes Charbonier, y la recepcionista de la exlegisladora, Frances Acevedo Ceballos, fueron arrestados por las autoridades federales en la madrugada del 17 de agosto de 2020, tras emitirse una acusación en su contra.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Acevedo Ceballos alcanzó un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable, el 7 de noviembre de 2023, por soborno, uno de los diez cargos que enfrentaba. De igual modo, Montes Charbonier se libró del proceso judicial en su contra tras acogerse a un proceso de desvío.

Así, el juicio contra Charbonier Laureano y Montes Rivera inició el 11 de diciembre de 2023 con la selección del jurado, proceso para el cual se convocó a 74 candidatos. Tras horas de interrogatorio, la cifra se redujo a 12 miembros –nueve mujeres y tres hombres– y cuatro suplentes.

La teoría de la fiscalía

Según la teoría de la fiscalía, Charbonier Laureano le infló el salario a Acevedo Ceballos con el fin de que la empleada, presuntamente, le pagara unas comisiones periódicas, de entre $1,000 a $1,500. Esos alegados pagos, a veces, habrían sido efectuados directamente a la entonces legisladora y, en ocasiones, a través de Montes Rivera y su hijo.

La fiscalía estimó que la exlegisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP), quien presidió la Comisión de lo Jurídico y tuvo a su cargo la revisión del Código Civil, recibió $100,000 durante el período de la alegada conspiración, desde 2017 hasta el 2020.

De acuerdo a la evidencia presentada, Acevedo Ceballos comenzó ganando $1,600 mensuales, para el 2 de enero de 2013, cuando entró a laborar en la Cámara, pero recibió aumentos que elevaron su paga a $8,000 mensuales hasta los primeros meses de 2020.

En total, la empleada tuvo 15 cambios en su sueldo, incluyendo aumentos y reducciones.

PUBLICIDAD

Presentaron 15 testigos

Para probar el presunto esquema, la fiscalía presentó 15 testigos, comenzando con Sheila Mangual, exdirectora de la oficina de la exlegisladora, seguida de Belinda Soars, contable forense del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Luego, declararon Karen Torres, exdirectora de recursos humanos de la Cámara; Francisco Parés, secretario de Hacienda; Shannon Muldrow, de la División de Lavado de Dinero del FBI; y Roxana Sifre Maldonado, exesposa del exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado.

/

El juicio continuó con los testimonios de Patricia Dickerson, analista de la Administración de Servicios de Rehabilitación de Educación federal; Héctor Blaudell, director auxiliar del área de auditoria de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG); e Israel Simon, agente del FBI.

Casi en la parte culminante, la fiscalía sentó a Arnold Rivera Agosto y Tanya Pérez, empleados de First Bank y Banco Popular, respectivamente; Pablo Velázquez, del Servicio Postal; y los agentes del FBI, Andrew Waltz, Miguel Rodríguez y Juan Carlos López, antes de someter el caso.

Grandes ausentes en el juicio

Sin embargo, la fiscalía no llamó a declarar a Acevedo Ceballos; Jonathan Alemán, exdirector de la oficina de Charbonier Laureano y quien sirvió de informante al FBI; el convicto alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado; y el entonces asesor de la exlegisladora, Luis Gierbolini.

En la recta final del juicio, el ministerio público optó por presentar mensajes de textos y llamadas telefónicas que fueron grabadas por Alemán o interceptadas por el FBI donde se escuchaba a Acevedo Ceballos detallar el presunto esquema de corrupción.

PUBLICIDAD

De acuerdo a lo que trascendió en el juicio, el FBI interceptó llamadas de Acevedo Ceballos y Charbonier Laureano entre el 19 de junio y 16 de julio de 2020. También grabaron llamadas de Alemán con su consentimiento.

En una de las grabaciones, Acevedo Ceballos le dice a Alemán que tiene que “ir al banco” y este le pregunta “¿para qué?”. Entonces, Acevedo Ceballos dice “porque cobramos hoy (y) tengo que ir a sacar esos chavos de esta”, a lo que Alemán le contesta: “Ah, los de Charbo”.

/

FBI grabó a exempleada

Ahogada en llanto y preocupada, Acevedo Ceballos narró a Alemán el alegado esquema. Sin saber que era grabada, en una llamada interceptada por el FBI, Acevedo Ceballos, contó, incluso, como llamó a la exlegisladora el día en que los agentes tocaron a su puerta.

La información salió a relucir durante el interrogatorio al agente López, quien validó la llamada entre Acevedo Ceballos y Alemán. La comunicación, que duró más de una hora, ocurrió el 12 de julio de 2020, un día después de que el FBI acudiera a la casa de Acevedo Ceballos.

Con esta grabación, la fiscalía busca reafirmar que la exlegisladora mintió al FBI y que sabía que era investigada desde, al menos, el 11 de julio, días antes de que las autoridades federales allanaran la residencia de Charbonier Laureano, ubicada en Río Grande, el 15 de julio de 2020.

“Esos americanos me tocaron la puerta y me sacaron la licencia, así que era el FBI y yo ahí temblando. Ellos me tenían ahí dos horas y yo no sabía qué hacer”, relató Acevedo Ceballos.

PUBLICIDAD

“No sabía qué hacer hasta que yo me acuerdo de que Maritza estaba y vine y me metí al cuarto y empecé a llamar a Charbonier. Entonces ahí ella (en referencia a Charbonier) me dijo: ‘Ese es tu sueldo. Ellos no te pueden justificar por tu sueldo. Tú haces lo que te da la gana’. Entonces, ahí yo salí y empecé a hablar mejor”, agregó.

En la llamada, Acevedo Ceballos le dice a Alemán que el FBI le preguntó sobre el sueldo de $8,000 que se ganaba como recepcionista de la exlegisladora.

“Hasta me enseñaron las cuentas de mi fuc***ng banco. Mis cuentas de banco y yo saco todas las quincenas $1,500, $1,500... Más sacaron las partes donde yo le paso a Orlando (esposo de la exlegisladora) a través de ATH Móvil, a Gaby (hijo de Charbonier Laureano)”, afirmó.

Parte de la evidencia

De la evidencia presentada en el juicio, se desprende que la exlegisladora no reportó, entre 2015 a 2019, en sus informes financieros a Ética Gubernamental ingresos adicionales a su sueldo como representante, tales como regalos, donaciones o dinero en efectivo.

Además, trascendió que, durante el allanamiento al hogar de la exrepresentante, el FBI encontró evidencia de deudas con Educación federal y el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés), que rondaban presuntamente los $265,000, según la evidencia presentada.

En el juicio, hubo dos personas que establecieron que sabían de los alegados pagos, siendo una de ellas Mangual, la primera testigo de la fiscalía, quien aseguró que la exrepresentante le confesó que recibía dinero del salario de Acevedo Ceballos para una deuda que tenía con el IRS.

PUBLICIDAD

De igual manera, Sifre Maldonado dijo que tenía conocimiento de que Acevedo Ceballos le daba dinero a Charbonier Laureano.

“Un día Frances estaba haciendo una gestión en el Departamento de Hacienda y estaba molesta porque tenía una deuda alta debido a que tenía un salario alto. Ella me dijo que tenía ese salario para poderle dar a Tata (Charbonier) ese salario. Estaba triste y molesta”, afirmó.

Única testigo de la defensa

Por su parte, la defensa presentó como única testigo a la agente del FBI, Lauren Colón, a quien los abogados le preguntaron, de forma breve, sobre la entrevista que realizó al sobrino de Charbonier Laureano, Miguel Ortiz, el 5 de enero de 2024.

Montes Rivera cuida a la tía de Charbonier Laureano y Ortiz le envía un dinero de forma mensual a los acusados para su cuido.

La defensa presentó solicitudes de absolución perentoria y de anulación de juicio, pero la jueza Carreño Coll denegó.