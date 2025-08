El Nuevo Día solicitó una reacción al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), pero al momento no ha obtenido respuesta.

Entre los demandados figuran el entonces comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa ; la exsecretaria del DCR, Ana Escobar ; y Physician Correctional , la compañía contratada por el DCR para proveer servicios de salud, entidad que, según la demanda, “cometió negligencia crasa por no brindar el tratamiento médico adecuado y por posponer la evaluación de Shannel por varias semanas, a pesar de que era una situación de emergencia”.

El legislador independiente, José Vargas Vidot, explicó que personal de Physician Correctional no estuvo presente en la prisión para asistir a Shannel Colón Ponce.

Agregó que, a pesar de esto y de que, desde el 21 de abril de 2022, existía una orden de tratamiento psicológico y psiquiátrico, la administración correccional no ubicó a la confinada en un área de prevención de suicidio. “Shannel debió estar ubicada en un área designada para prevención del suicidio, ya que la propia occisa manifestó en vida que deseaba no vivir más. Esta voz de alerta debió mover a la Administración Correccional a tomar medidas de seguridad que no tomaron”, lee la demanda enmendada.