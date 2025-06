“Herrera (Velutini) no ha demostrado que se justifique tal intervención en este caso” , dijo la jueza, quien también denegó una petición pendiente del exagente federal Mark T. Rossini para desestimar varios cargos en su contra .

Abogado explica por qué la exgobernadora solicitó que el caso en su contra no se vea en conjunto a otros cargos que enfrentan los coacusados Julio Herrera Velutini y Mark Rossini.

Argumentos de Herrera Velutini

Los abogados de Herrera Velutini presentaron una moción argumentando que las decisiones relevantes del Tribunal Supremo federal, posteriores a la acusación, incluyendo Snyder v. Estados Unidos y Percoco v. Estados Unidos , evidencian que el gobierno se extralimitó gravemente al presentar los cargos, que no alegan ningún acuerdo de quid pro quo que involucre actos oficiales.

Añadieron que la decisión en el caso Snyder v. Estados Unidos obliga a la desestimación porque la acusación no alega un elemento esencial, a saber, cualquier acuerdo para que la exgobernadora realizara un “acto oficial”.

No obstante, Carreño Coll indicó que “la impugnación de Herrera no acierta” y que “el estatuto de soborno en programas federales no requiere un acto oficial. Aun si se interpretara que lo requiere, la acusación formal alega suficientemente tanto el soborno en programas federales como el fraude por servicios honestos mediante medios electrónicos”.