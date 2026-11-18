Oscar A. Serrano Rivera, acusado de arrollar mortalmente al gruero Armando “Armandito” Rodríguez Rodríguez, de 20 años, sometió un alegato de culpabilidad por los hechos registrados el 15 de diciembre de 2025 en el expreso PR-52.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que Serrano Rivera cambió su alegato tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Caguas en el que se recomendó una sentencia de ocho años y seis meses en prisión.

Además de la pena impuesta, su licencia de conducir permanecerá suspendida por el mismo término de la sentencia.

Como parte del acuerdo, se reclasificaron los cargos y Serrano Rivera aceptó su responsabilidad por ocasionar la muerte de una persona al conducir de manera negligente (Artículo 96 del Código Penal) y por abandonar la escena del accidente (Artículo 4.02(a), ambos de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.

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El juez Daniel López González fijó para el 21 de enero de 2027 la vista de lectura de sentencia.

Originalmente, contra Serrano Rivera pesaba un cargo bajo el Artículo 4.02(c) de la Ley 22, por abandonar la escena de un accidente donde resultó muerto una persona, y un cargo bajo el Artículo 5.07(c) también de la Ley 22, por incurrir en negligencia e imprudencia al momento de provocar el accidente que culminó con la muerte de Rodríguez Rodríguez en Caguas.

A principios de noviembre, como parte de un preacuerdo entre las partes, Serrano Rivera renunció a la vista preliminar en alzada que culminó con una determinación de causa para juicio por infracción al artículo 5.07(c).

En ese momento, la Fiscalía de Caguas adelantó que sostenía conversaciones con la defensa para alcanzar un acuerdo antes del inicio del juicio.

La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que el acuerdo se consultó con la familia de Rodríguez Rodríguez, quienes dieron su consentimiento expreso para asegurar una convicción y evitar las etapas restantes de un proceso judicial complejo.

“Ninguna decisión judicial le devuelve la vida a Armando ni borra el dolor de su familia. Pero hoy, quien causó su muerte y lo dejó en la carretera tuvo que responder por sus actos. Reconocemos la fortaleza de sus seres queridos, les reiteramos nuestra solidaridad y felicito al equipo de fiscales de Caguas por el rigor con que trabajaron este caso”, expresó Gómez Torres.

¿Qué ocurrió?

La Fiscalía de Caguas presentó, el 9 de abril, los cargos originales contra Serrano Rivera por presuntamente ocasionar la muerte de Rodríguez Rodríguez, a quien impactó con su vehículo mientras el gruero brindaba asistencia a un ciudadano.

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Rodríguez Rodríguez falleció en el lugar tras ser arrollado.

Inicialmente, la Fiscalía de Caguas radicó dos cargos contra el acusado por violaciones a la Ley 22.

En ese momento, la jueza Nereida Salva Sandoval, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto y fijó una fianza de $200,000, la cual prestó, por lo que quedó en libertad bajo supervisión electrónica.