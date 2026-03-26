Se declara culpable Audri Nix por obstrucción a la justicia y conducir en estado de embriaguez

La cantante urbana Adriana Nicole Vázquez Pérez, conocida como Audri Nix, se declaró culpable por dos cargos de obstrucción a la justicia y un cargo por conducir en estado de embriaguez por un incidente registrado en abril de 2025 en Carolina.

El Departamento de Justicia informó, en declaraciones escritas, que Vázquez Pérez alcanzó un acuerdo con la Fiscalía de Carolina que dio por terminado el caso. Como parte del acuerdo, la fiscalía archivó los cargos por conducir negligentemente y por daño agravado.

La agencia añadió que Vázquez Pérez fue sentenciada a pagar una multa de $800 y a tomar un curso de mejoramiento choferil del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Además, su licencia de conducir fue suspendida por 30 días.

“El acuerdo permite una administración eficiente de la justicia, garantizando el debido proceso de ley y promoviendo la economía procesal, como parte del compromiso del Ministerio Público de evaluar rigurosamente la prueba en cada caso y de procurar resultados justos que fortalezcan la confianza en el sistema de justicia”, indicó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, en el escrito.

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Según la pesquisa de la Policía de Puerto Rico, Vázquez Pérez impactó una patrulla de la Uniformada y agredió a un oficial durante una intervención de tránsito registrada en Isla Verde.