Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aplazan inicio de vista preliminar en contra de “Audri Nix” por mociones pendientes

El caso se lleva a cabo en el Tribunal de Carolina ante el juez Santos Ramoss Lugo

17 de febrero de 2026 - 5:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adriana Nicole Vázquez Pérez, mejor conocida como "Audri Nix". (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El juez Santos Ramos Lugo, del Tribunal de Carolina, aplazó la vista preliminar contra Adriana Nicole Vázquez Pérez, conocida como “Audri Nix”, con el fin de atender varias mociones pendientes en el caso, incluyendo una que busca la desestimación de cargos.

RELACIONADAS

Vázquez Pérez enfrenta cargos por un incidente reportado en abril de 2025, cuando supuestamente impactó a una patrulla oficial de la Policía y, posteriormente, agredió a un oficial en Isla Verde, Carolina, alegaciones que su defensa objeta.

Durante una vista celebrada en la tarde del martes en la sala 204 del Centro Judicial de Carolina, y tras consultar el calendario con la defensa y el Ministerio Público, Ramos Lugo reprogramó la vista preliminar para los días 12, 13 y 20 de marzo, a la 1:30 p.m.

“Las (mociones pendientes las) voy a resolver por escrito y en un tiempo bastante corto porque no podemos seguir posponiendo el caso”, dijo Ramos Lugo, durante la breve audiencia judicial.

En resumen, el licenciado Manuel E. Moraza Ortiz, quien representa a la imputada junto al abogado Francisco Borelli Irizarry, explicó que las tres mociones pendientes fueron radicadas por la defensa el 18 de junio de 2025 y que no han sido atendidas.

Detalló que una de las mociones solicita la desestimación de los cargos porque el Estado obtuvo información médica sin el consentimiento de su clienta; otra pide que se citen testigos para resolver dicha desestimación, y la tercera solicita una copia de la “subpoena” que permitió al Estado acceder a los datos.

Vázquez Pérez enfrenta cargos por daños y violencia contra la autoridad pública por el mencionado incidente, según la Oficina de Tribunales.

“Las mociones hablan por sí solas, pero surge del informe de incidente que, el fiscal (Marcos) Algarín y la fiscal Ana Cruz, a los dos días de los hechos, tramitaron una subpoena para obtener el récord médico de mi cleinte sin el consentimiento de ella”, mencionó.

Moraza Ortiz indicó que, con dicha acción, el Ministerio Público incurrió en una conducta impropia y obtuvo una “ventaja impropia” en el caso, por lo que todos los cargos que enfrenta su representada deben ser desestimados a la luz de los señalamientos.

“(Esa acción) no entra bajo ninguna de las excepciones (en ley) porque eso no está relacionado a la investigación criminal porque eso ocurrió después. (Era) una persona en un hospital recibiendo atención médica. Estuvo hospitalizada cinco días”, agregó.

Por su parte, el Ministerio Público, que presentará cinco testigos en la vista preliminar, afirmó que esta acción está contemplada dentro de las excepciones permitidas por la ley y que es legal acceder al expediente médico cuando existe una investigación criminal en curso.

“Audri Nix” se dio a conocer cuando, el 2 de enero de 2025, interrumpió la misa de juramentación de la gobernadora Jenniffer González como parte de una protesta. Por estos hechos, aceptó responsabilidad por los delitos de alteración a la paz y amenaza y se disculpó públicamente con la mandataria.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
