El productor Sixto Jorge “Sixto George” Díaz Colón acusó a la Oficina de San Juan del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) de forzarlo a cursar una llamada a Raúl “Raulie” Maldonado, hijo del exsecretario de Estado y de Hacienda Raúl Maldonado Gautier, para ofrecerle $300,000 a modo de que no publicara los extractos de un chat de Telegram que, en última instancia, obligó al entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares a renunciar a su cargo el 24 de julio de 2019.

Díaz Colón lanzó el alegato como parte de una réplica en oposición a una moción sometida por la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico para que el acusado mostrara causa por la que no se debía revocar su libertad bajo fianza por, supuestamente, violar las dos órdenes de mordaza emitidas por el entonces juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Gustavo Gelpí.

Díaz Colón enfrenta cargos mediante un pliego acusatorio federal, radicado en enero de 2021, por intento de extorsión, extorsión interestatal y destrucción, alteración y/o falsificación de información objeto de una investigación federal.

Específicamente, la Fiscalía federal sostiene que la entrevista que Díaz Colón dio al programa de TeleOnce “Jugando Pelota Dura” el 21 de junio de 2022 constituye una segunda violación a las dos órdenes de mordaza; la primera ocurrió en marzo de 2021, cuando Díaz Colón publicó expresiones en su cuenta de Facebook. El tribunal advirtió al productor que, de exhibir dicha conducta nuevamente, incurriría en desacato a la corte.

En su réplica, Díaz Colón sostiene, en esencia, que el gobierno no puede radicar mociones públicas para luego quejarse de violaciones a las órdenes de mordaza cuando el acusado responde públicamente a las alegaciones.

En el segmento de la entrevista transmitida por TeleOnce, Díaz Colón dijo que “no puedo poner por encima de mi dignidad ni me reputación una orden de mordaza. Sixto George, en febrero de 2020, tiene un contrato de producción con Ricardo Rosselló (Nevares). Yo fui en octubre de 2020 a Los Ángeles a visitar abogados de una casa famosa de distribución de contenido porque este que está aquí está firmado por el mismo Ricardo Rosselló para hacer una serie documental de todo lo que pasó en el verano de 2019. No puedo seguir quedándome callado ante tanta mentira, politiquería y maldad del FBI de San Juan”.

La Fiscalía federal sostuvo, en su moción, que los comentarios de Díaz Colón son un intento de influenciar la opinión pública y de litigar el caso a través de los medios de comunicación “mediante declaraciones de que los representantes del gobierno son mentirosos, malvados y que están politizados”. La Fiscalía federal también resaltó que, mediante sus comentarios, Díaz Colón entiende las restricciones sobre lo que puede decir.

En su réplica a la moción del gobierno sometida este jueves, Díaz Colón indicó que la orden de mordaza no aplica a mociones u órdenes “radicadas en el docket sin restricciones o discutidas abiertamente en sala”, lo que, entiende, ocurrió cuando Besosa emitió su resolución denegando una moción de desestimación y en la que publicó un extracto de mensaje de texto en los que Díaz Colón, supuestamente, ofreció a una Fuente Humana Confidencial 4 los servicios de “La Comay” como parte de una campaña para contrarrestar los mensajes negativos contra Rosselló Nevares mediante el uso de figuras públicas.

“Dado que la moción en oposición (a la moción de desestimación) del gobierno, y la opinión del Tribunal, fueron publicadas en el docket sin restricciones, Díaz Colón entendió que sus comentarios a los medios de comunicación no violaban las órdenes de mordaza. Debido a esto, tanto Díaz Colón como sus abogados entienden que se les debería permitir que refuten públicamente los argumentos, particularmente porque Díaz Colón fue acusado de lanzar alegaciones infundadas de conducta inapropiada por parte del gobierno”, lee la réplica.

Tras discutir el tracto de hechos incluidos en la moción de desestimación, Díaz Colón indicó que Rosselló Nevares lo contrató el 13 de julio de 2019 para asistir a su administración en acciones de control de daños ante la posible publicación del contenido del chat de Telegram.

“(Rosselló Nevares) Instruyó a Díaz Colón a reunirse con la Fuente Humana Confidencial 4 relacionado a una estrategia de comunicaciones. Esto no tuvo nada que ver con una oferta de extorsión. Ahora, sin que Díaz Colón tuviese conocimiento alguno, la Fuente Humana Confidencial se comunicó con el FBI para hablar sobre la amenaza de la Persona 1 (Maldonado, hijo) contra la administración (de Rosselló Nevares) de publicar los mensajes. El FBI instruyó a la Fuente Humana Confidencial a coordinar y grabar una llamada telefónica discutiendo un pago de extorsión por $300,000 para prevenir la publicación de los mensajes”, sostienen los abogados del productor en el escrito.

La réplica indica que la Fuente Humana Confidencial 4 llamó a Díaz Colón el 16 de julio de 2019 y grabó la conversación en la que le dijo que contactara a Persona 1 con relación al pago de $300,000. “Díaz Colón nunca tomó acción sobre dicho pedido, ni realizó una oferta de extorsión a la Persona 1”, enfatizó la réplica.

Varios agentes del FBI llegaron hasta la residencia de Díaz Colón el 16 de julio de 2019 para ejecutar una orden de allanamiento a modo de obtener su teléfono celular. “Sin embargo, los agentes no le informaron a Díaz Colón sobre la existencia de la orden de allanamiento, ni que era objeto de una investigación, al tiempo que consiguieron autorización de Díaz Colón para registrar el contenido de su teléfono, que podía asistirlos en su investigación y que querían entrevistarlo. Bajo ese disfraz, el FBI interrogó a Díaz Colón extensamente y pasaron varias horas tratando de convencerlo de que cursara una llamada a Persona 1 para auscultar si estaría interesado en aceptar $300,000 a cambio de no publicar el chat”, resalta la réplica.

“Aunque Díaz Colón no quería llamar a Persona 1, ante la insistencia del FBI que lo acusó de que no quería hacer la llamada porque estaba ocultando algo, finalmente accedió a hacer la llamada, que fue grabada, mientras recibía instrucciones de los agentes sobre qué decir. En la llamada, Persona 1 indicó que nunca quiso dinero y que solo quería destruir al gobernador (Rosselló Nevares) y su administración por lo que le hicieron a su padre. Persona 1 no hizo alusión alguna, durante la llamada, de que Díaz Colón lo había contactado anteriormente para ofrecerle un pago de extorsión”, añadieron los abogados en el escrito.

El documento sostiene que, luego que el FBI forzó a Díaz Colón a hacer la llamada, el gobierno utilizó dicha conversación grabada para obtener un pliego acusatorio mediante un gran jurado federal, además de usar la grabación como evidencia de que intentó hacer una oferta de extorsión.

“¡El FBI creó la oferta de extorsión cuando forzaron a Díaz Colón a hacer la llamada y a hacer la oferta! Si algo, la conversación grabada debió ser utilizada por el gobierno para no radicar cargos contra Díaz Colón, pues deja claro que nunca le hizo la oferta a la Persona 1 y porque, para el 26 de julio de 2019, el contenido del chat ya había sido publicado. Esta secuencia de eventos establece la conducta impropia del gobierno”, enfatizaron los abogados de Díaz Colón.