Surge controversia por corporación inactiva de un hermano de Georgie Navarro

López Soler emitió la instrucción con relación a la controversia sobre cómo defender a una entidad corporativa, que ya no existe, en el caso federal por fraude contra los hermanos Edgar y Ricardo Navarro , y sus respectivas corporaciones.

En corte abierta, el licenciado Edgar Vega , abogado de Edgardo Navarro, indicó que asumió la representación de las corporaciones de JCA Developement y JCA Packaging Group. Sin embargo, señaló que JCA Industrial Supply no existe desde el 2018, por lo que no puede representarla.

“En el día de hoy le expresé a la juez que no puedo representarla porque yo no voy a representar una corporación que no existe”, abundó Vega.