Tribunal 101: ¿Qué diferencias hay entre un sospechoso, imputado, acusado y convicto?
En el lenguaje cotidiano suelen confundirse, pero en el proceso penal cada término tiene un significado preciso
3 de marzo de 2026 - 11:18 AM
Cuando la Policía de Puerto Rico recibe una denuncia de un posible delito en la isla, se inicia un proceso que va más allá de una simple investigación: lo que está en marcha es un encausamiento criminal.
El propósito de este proceso es averiguar qué ocurrió, reunir evidencias y determinar si alguien debe responder ante un tribunal por haber incurrido en algún delito penalizado mediante las leyes vigentes del país.
A medida que avanza un proceso penal, aparecen términos como “persona de interés”, sospechoso, imputado, acusado y convicto. Si quieres entender exactamente cuándo se usan, aquí lo explicamos siguiendo la “Guía Educativa: Procedimiento Judicial Criminal” del Poder Judicial.
Cabe destacar que en Puerto Rico, como parte del sistema de justicia estadounidense, reconoce la presunción de inocencia: mientras no se pruebe lo contrario más allá de toda duda razonable, la persona acusada sigue siendo considerada inocente.
