Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tribunal 101: ¿Qué diferencias hay entre un sospechoso, imputado, acusado y convicto?

En el lenguaje cotidiano suelen confundirse, pero en el proceso penal cada término tiene un significado preciso

3 de marzo de 2026 - 11:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El arrestado fue ingresado en la Institución Correccional del barrio Guerrero en Aguadilla. (Archivo)
Una imagen de archivo de una persona en una institución penal.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Cuando la Policía de Puerto Rico recibe una denuncia de un posible delito en la isla, se inicia un proceso que va más allá de una simple investigación: lo que está en marcha es un encausamiento criminal.

El propósito de este proceso es averiguar qué ocurrió, reunir evidencias y determinar si alguien debe responder ante un tribunal por haber incurrido en algún delito penalizado mediante las leyes vigentes del país.

A medida que avanza un proceso penal, aparecen términos como “persona de interés”, sospechoso, imputado, acusado y convicto. Si quieres entender exactamente cuándo se usan, aquí lo explicamos siguiendo la “Guía Educativa: Procedimiento Judicial Criminal” del Poder Judicial.

  1. Persona de interés: es alguien que la Policía considera relevante para una investigación, aunque no enfrenta cargos formales. Su vínculo con el delito puede ser indirecto o circunstancial, y suele ser entrevistado o evaluado para determinar si existe evidencia suficiente para avanzar en el caso. Su estatus es temporal: si se reúnen pruebas que lo impliquen, puede convertirse en sospechoso o imputado; de lo contrario, la investigación puede descartarlo.
  2. Sospechoso: es el término que utilizan las autoridades para referirse a una persona que figura en la investigación como sospechoso de cometer un delito y/o falta. Esta es la persona que, tras recoger indicios, testimonios o pruebas iniciales, la Policía o el Ministerio Público considera que podría haber participado en la comisión de un delito. En esta etapa no hay cargos formales, solo una investigación preliminar para determinar si hay base para avanzar en el proceso.
  3. Imputado: este término se comienza a utilizar una vez un juez o jueza determina que hay causa probable para arresto. En resumen, si la investigación encuentra evidencia suficiente, el Ministerio Público presenta cargos formales contra la persona, quien entonces pasa a ser llamada “imputada”. En esta etapa ya existe una imputación oficial, aunque aún no se ha determinado si la prueba será suficiente para sostenerse en juicio.
  4. Acusado: este término se utiliza cuando culmina la etapa de vista preliminar y el juez determina que hay causa para avanzar a juicio. Una vez presentada la denuncia, el juez o la jueza evalúa la evidencia para decidir si el proceso continúa a su etapa final. Si el tribunal determina que sí, entonces la persona pasa de ser llamada imputada a ser acusada formalmente y se le notifican los cargos que enfrentará en el proceso judicial.
  5. Convicto: la etapa final ocurre cuando el proceso llega a juicio o el acusado decide declararse culpable. Si un tribunal —o un jurado en los casos que lo ameritan— encuentra que la persona cometió el delito, o si la misma persona admite culpabilidad, se emite una convicción. Entonces, la persona pasa a ser considerada “convicta”. En ese punto, ya no se trata de sospecha ni de acusación, sino de una culpabilidad legalmente establecida y una sentencia que puede incluir prisión, multas u otras sanciones.

Cabe destacar que en Puerto Rico, como parte del sistema de justicia estadounidense, reconoce la presunción de inocencia: mientras no se pruebe lo contrario más allá de toda duda razonable, la persona acusada sigue siendo considerada inocente.

Tags
Breaking NewsTribunal 101TribunalesArrestosPolicía de Puerto RicoSeguridadCIC
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
