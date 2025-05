De acuerdo con la orden judicial, Avilés Monzón fue convicto en un caso de drogas, pero no cumplió cárcel al acogerse a un programa de desvío durante dos años.

“No me conmueven los millones de dólares que el acusado afirma haber ganado como reguetonero , y menos aún la afirmación del abogado de que, desde su arresto en este caso, ha donado cientos de miles de dólares a organizaciones benéficas para niños en Puerto Rico”, comentó el magistrado.

“Dichas donaciones no pueden comprar su libertad ni anular la evidencia clara y convincente que demuestra el peligro significativo que representa para la comunidad en general”, agregó.

“En efecto, el hecho de que ganara tanto dinero ejerciendo una profesión en la que sin duda destaca, y el hecho de que eso no lo disuadiera de participar en un comportamiento tan violento y agresivo, me convence de que no hay condiciones que el Tribunal pueda imponer que protejan, ni siquiera marginalmente, la seguridad de la comunidad”, continúa el texto.