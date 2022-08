En sus primeras declaraciones tras ser arrestada esta madrugada, la exgobernadora Wanda Vázquez se declaró hoy, jueves, inocente de los cargos de corrupción pública en su contra, los cuales describió como “una gran injusticia”, y aseguró que se defenderá.

“Le reitero a mi pueblo y a todos ustedes que soy inocente”, dijo frente al Tribunal federal, en Hato Rey.

“Han cometido una gran injusticia y mis abogados lo trabajarán. No puedo hablar sobre los hechos”, agregó la exmandataria, quien argumentó que no vio la conferencia de prensa de las autoridades federales, celebrada esta mañana, en la detallaron los cargos de conspiración, soborno y fraude relacionados con su campaña primarista de 2020.

Al igual que hizo hace meses cuando se comentaba que sería arrestada, Vázquez se reafirmó en su inocencia.

“No he cometido delito alguno. A mi pueblo siempre le he hablado de frente, y ahora me toca defenderme de lo que han dicho. Pero les aseguro que han cometido una gran injusticia conmigo”, afirmó.

PUBLICIDAD