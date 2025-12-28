Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónAntes que llegue el lunes
Suscriptores
OPINIÓN
Antes que llegue el lunes
Mayra MonteroMayra Montero
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:En esta época de amor y paz

No hay que desesperarse cuando los vecinos encajan los tres reyes inflables —que son más feos que Santa, con esos ojos de nutria que tienen— ya que, pasados unos pocos días, parecerá como si se hubiesen bebido todo el coquito del vecindario, afirma Mayra Montero

28 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Y es que los Santa Claus, los nacimientos, los renos, los ángeles y toda la parafernalia inflable resulta tan frágil en este impredecible clima, que no bien los colocan en techos y jardines están condenados a desinflarse, y el espectáculo es cuando menos cómico, escribe Mayra Montero. (Archivo)

Debería haber un decálogo del “grinchismo”, que la primera en adoptar sería esta servidora. Pero como no lo hay, me conformo con gruñir, felicitar con las muelas de atrás a quienes me felicitan, y maravillarme cuando, de paso por el barrio, admiro los dos símbolos más significativos de estas fiestas: los inflables desmayados y los colchones.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
NavidadDecoración de interioresSanta ClausTres Reyes Magos
ACERCA DEL AUTOR
Mayra Montero

Mayra Montero

Arrow Icon
Escritora
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: