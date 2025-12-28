Opinión
En esta época de amor y paz
No hay que desesperarse cuando los vecinos encajan los tres reyes inflables —que son más feos que Santa, con esos ojos de nutria que tienen— ya que, pasados unos pocos días, parecerá como si se hubiesen bebido todo el coquito del vecindario, afirma Mayra Montero
28 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
