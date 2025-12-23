Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Eunice Santana Melecio
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Navidad y disparidad económica

Este tiempo ofrece un mensaje de buenas noticias a los pueblos empobrecidos, colonizados, y a los sectores más marginados y discriminados, opina Eunice Santana

23 de diciembre de 2025 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La Navidad trae consigo un triste recordatorio de las injusticias presentes en la sociedad en que viven. La época les hace más conscientes de su pobreza, escribe Eunice Santana (Suministrada)

La celebración de la Navidad se distingue por el aumento en los gastos asociados a la compra de regalos, los arreglos a la estructura física de las casas, los adornos, el árbol, las luces, la celebración de fiestas y banquetes y los boletos para conciertos y viajes, entre otras cosas. Desde esta perspectiva, para muchas personas la Navidad es una época de grandes exigencias económicas que tienden a convertirla en una carga o un dolor de cabeza, sobre todo si es necesario endeudarse para cumplir con las expectativas del momento.

La autora es líder religiosa y comunitaria.
